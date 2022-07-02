用LINE向主管提加薪？作家揭「關鍵1盲點」：錯誤易產生
上班族們努力工作打拼，為的就是爭取到加薪的契機。就有網友好奇問「跟主管爭取加薪用LINE合適嗎？」對此，作家黃大米也戳破「關鍵盲點」，並分享更好的步驟。
作家黃大米在臉書上發文提到，有粉絲提問「我想爭取加薪，可以用LINE跟主管說嗎？」她則回應「我個人是反對的，因為LINE上的文字沒有溫度，很容易因為個人當下的情緒，錯誤解讀文字的涵義，譬如，你只是想客氣的表達想爭取加薪，主管可能誤會你是來威脅要加薪」。
黃大米隨後也補充「我比較建議你用LINE跟主管約時間，詢問她什麼時間可以讓你跟她聊一下，在去談之前，請記得準備一張A4紙，寫上你這半年來的績效，用客氣的態度說明，以及請她幫忙爭取，以上是我個人認為比較妥的方式」。
黃大米也提到，更細節的爭取薪資方式，在她的第一本著作「若你委屈自己任誰都能刻薄你」中也有提及。最後黃大米也提醒「職場上不打混不打懶，只打不長眼，如果你目前在老闆心中很黑，請不要白目地去吵要加薪水，等自己紅起來的時候，再去說，會比較爭取的到，以及當你順利加薪時，記得買杯咖啡放張感謝卡給主管，感謝她對你的幫忙」。
不少上班族看完也紛紛大讚「咖啡和感謝卡真的要適時出現」、「不光是加薪，重要的事情都應該當面談，以確保傳達的正確性與對事情的重視」、「用line打訊息真的容易有誤會，尤其是無法面對面，對方若剛好心情不佳或解讀錯誤，反而更麻煩」。（編輯：潘毅）