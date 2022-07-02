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逛全聯聽「2句廣播」秒衝出店外！真相網狂讚：醫護才懂

▲原PO日前逛全聯時，聽見「2句廣播」就馬上衝出店外，而原因曝光後，全場也狂讚「感謝妳」。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲原PO日前逛全聯時，聽見「2句廣播」就馬上衝出店外，而原因曝光後，全場也狂讚「感謝妳」。（圖／記者詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 13:59:242022-07-02 14:01:18

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長的特性，成為不少婆媽買菜的愛地，而民眾在逛全聯時，也很常聽見廣播「請支援收銀」，不過，就有一名女網友日前逛全聯時，聽見「2句廣播」就馬上衝出店外，而原因曝光後，全場也狂讚「感謝妳」。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實》發文，表示她日前逛全聯時，聽見廣播「停車場999，停車場999」，讓身為醫護人員的她立刻放下一切，只帶著包包手刀衝去停車場，但到了停車場卻「一切平靜」，她也默默回去購物。

原PO後來跑去問店員「請問你們剛剛廣播停車場999是什麼意思」，店員則回應「999是工號，叫999號員工去停車場處理車子亂停」，也讓誤解店員意思的原PO恍然大悟。

▲原PO日前逛全聯時，聽見「2句廣播」就馬上衝出店外，而原因曝光後，全場也狂讚「感謝妳」。（示意圖／讀者提供）
▲原PO日前逛全聯時，聽見「2句廣播」就馬上衝出店外，而原因曝光後，全場也狂讚「感謝妳」。（示意圖／讀者提供）
貼文一出，掀起熱議，「大夜班聽到這廣播真的會很挫」、「哈哈～999是醫護人員最不願聽到的廣播」、「除了999，333也不想遇到」、「職業病啦！999這數字太敏感了」、「護理人+1，聽到999忍不住就會跑起來」、「醫護對999都很敏感」、「我懂～我也是醫療人員，聽到999直覺反應就是先衝啊」。

其中，也有很多網友好奇「999是什麼意思」、「請問999在醫護界是什麼意思呢」，對此，也釣出不少自稱醫護人員的網友回答「999通常代表緊急病人急救，333通常是急診大量傷患」、「999=救救救」、「333是大量傷患」。

原來原PO以為全聯當時廣播「999」是停車場需要幫忙，才會放下一切衝到現場，也讓大批網友狂讚，「哈哈！職業病很重，妳好棒」、「雖然有點心酸，感謝妳的熱心（這是公衛人才有的熱誠），還好沒事」、「真的很辛苦，謝謝所有辛苦的救護人員」、「前面覺得有點可愛好笑，慢慢看著留言突然眼眶紅了，謝謝醫護人員們的熱心助人及對自己工作的投入」。（編輯：郭佩蓉）

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