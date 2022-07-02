暑假作業「國文＋數學」太複雜！家長發瘋：完全看不懂
現在的題目很多元喔！近幾年教育部強推多元學習，消除學科間的壁壘，故題目也多出現「國文＋數學」、「國文＋歷史」或「數學＋生活」等綜合題型，可有位家長便上網哀號孩子的暑假作業實在太難，題目PO出後也引來眾人爭相解題。
原PO於臉書社團《爆怨公社》發出孩子的暑假作業，題意是要答題者分別將顯示器（一）和顯示器（二）中，去除百、十、個欄位裡含有指定注音符號的國字，進而使用連連看的方式取得正確數字答題，可複雜的題意和長篇的文字敘述，令家長越看越頭昏，直喊：「這這這這這到底是數學還是國語啦？真的暑假剛開始媽媽就瘋了」。
跟著題目思考後會得到235和299兩個數字，故下方題目第一題的答案為「235」；第二題則是「1」。
網友留言：「明明好簡單的連連看，題目那麼複雜..」、「完全看不懂…我以前老師沒有教這個」，更有人詢問「不知道學這個可以用在哪裡？」，民眾搞笑回答「用在分辨ㄢ、ㄣ、ㄥ、ㄤ、ㄝ、ㄟ韻，學清楚『南港展覽館』才不會說成『囊感掌朗廣』」。
不少人認為該題別出心裁：「這題目不錯啊很活用」、「真的不難，看有沒有仔細閱讀文字後，用腦思考而已」、「結合閱讀，理解，細心和耐心，很棒的出題方式」。（編輯：李惠婷）