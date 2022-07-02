《灌籃高手》電影「上映日」意外曝光！多家戲院偷跑洩密
日本人氣熱血動漫《灌籃高手》（SLAM DUNK）睽違20多年，終於在2021年由作者井上雄彥，親自宣布要推出動畫電影版，讓全球粉絲相當興奮，但對於相關內容，官方團隊十分神祕。如今，日本不少間電影院都偷偷釋出官方海報來宣傳，也讓上映日期悄悄曝光了，將在今年12月3日全日本公開上映。
據日媒綜合報導，今（2）日日本當地不少電影院的官方推特，都在同一時間PO出一系列的《灌籃高手》宣傳照片，包括廣告看板、海報等等，就像美術館一樣，走廊上全都是主角群的黑白畫像，包括湘北五虎，櫻木花道、流川楓、赤木剛憲、宮城良田、三井壽，而且都有各自的文案對白，「素人不行嗎？」「我就任性不行嗎？」「像猩猩不行嗎？」「當問題兒童不行嗎？」「前中學MVP不行嗎？」
不過就有眼尖的網友發現，這些宣傳海報的底下小字竟然直接公開上映日期「2022.12.3公開」。短時間內有關《灌籃高手》的相關貼文迅速塞爆推特，各家電影院的照片也都獲得大家瘋傳朝聖，「我的青春不行嗎？」、「太衝擊，看到腦袋自動響起片尾曲」、「上映日偷偷宣布不行嗎？」「簡單卻叫人興奮啊！」「提前偷跑不行嗎？」
其實《灌籃高手》從1996年結束漫畫連載後，就有不少人敲碗想要看到電視動畫版完結篇，據傳，當初播放動畫版時就快要追上作者的稿子進度，電視台為了收視率又不願意中斷播出，只好另外給予劇情設定並草草完結，最後只播到主角一行人準備前往全國大賽，成為不少影迷的遺憾。
所幸，作者井上雄彥在2021年推特宣布電影劇場版的消息後，大家為之瘋狂，堪稱是2022年最受矚目的動畫片。而官方團隊近日也公開「COURT SIDE」單元，並一一公開動畫工作人員的訪談，結果網站一上線就造成大當機，每次更新都湧入大批粉絲朝聖。不過，台灣《灌籃高手》電影版上映時間仍未確定，有待官方團隊公布。（編輯：詹鎰睿）