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《全明星4》連破3紀錄！怪物新人IG疑洩密　網嗨：超期待

▲《全明星運動會4》被網友猜測，能破曹祐寧紀錄的怪物新人疑為《原子少年》的成員夏浦洋，讓粉絲們十分期待。（圖／全明星運動會臉書）
▲《全明星運動會4》被網友猜測，能破曹祐寧紀錄的怪物新人疑為《原子少年》的成員夏浦洋，讓粉絲們十分期待。（圖／全明星運動會臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 16:35:382022-07-02 16:39:20

競技實境節目《全明星運動會》將在7/24播出第四季，全新預告也正式公開，這季的怪物新人們連破3項大會紀錄，也迅速引起廣大關注討論。沒想到仍逃不過網友們的眼睛，透過各種蛛絲馬跡，推測出擊敗曹佑寧跳遠紀錄的疑似為《原子少年》的成員夏浦洋。

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網路論壇PTT台綜板，在「全明星運動會第四季最新預告」的貼文底下就出現不少網友們熱烈討論，其中就有人丟出疑問「跳遠那張有像夏浦洋」，結果馬上引來其他人回應，「夏浦洋ig之前有在板橋體育場練跳遠」、「夏浦洋還真的是體育系的耶，每賣」、「跳遠那張放大是夏浦洋吧！！太期待了」。

▲有網友發現夏浦洋的IG，與預告上的穿著一模一樣。（圖／夏浦洋IG、全明星運動會臉書）
▲有網友發現夏浦洋的IG，與預告上的穿著一模一樣。（圖／夏浦洋IG、全明星運動會臉書）
更有網友貼出夏浦洋之前的IG限動照片，「比對鞋子來看應該是浦洋沒錯了！」讓大家非常期待他的表現，「夏浦洋在火星表現還不錯啊！會期待在全明星看到他」。

值得一提的是，也有其他明星選手的身分、特徵也一一被點名，疑為「左投美少女」賴Ki、台灣新生代男演員林家佑、黃宏軒、禾浩辰、樂天啦啦隊陳伊、Yuri等人參賽，讓人不得不佩服網友們功力。

▲演員林家佑，也被抓到和預告上游泳的傷疤一樣。（圖／PTT、全明星運動會臉書）
▲預告上游泳傷疤，也被網友們猜測疑似為演員林家佑。（圖／PTT、全明星運動會臉書）
其實《全明星運動會》的第二季、第三季同樣也在預告片釋出後，就出現不少網路「柯南」粉絲提前暴雷，更有人專業整理名單，結果全中，讓製作單位傷透腦筋，可見節目人氣非常可觀。至於第四季的真正參賽選手名單，仍依《全明星運動會》官方宣布為主。（編輯：詹鎰睿）

▲演員黃宏軒的穿著，也被粉絲們發現，同樣吸引大家關注期待。（圖／PTT、全明星運動會臉書）
▲演員黃宏軒的IG也被網友們抓包，疑似為《全明星4》的選手。（圖／PTT、全明星運動會臉書）

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