《全明星4》連破3紀錄！怪物新人IG疑洩密 網嗨：超期待
競技實境節目《全明星運動會》將在7/24播出第四季，全新預告也正式公開，這季的怪物新人們連破3項大會紀錄，也迅速引起廣大關注討論。沒想到仍逃不過網友們的眼睛，透過各種蛛絲馬跡，推測出擊敗曹佑寧跳遠紀錄的疑似為《原子少年》的成員夏浦洋。
網路論壇PTT台綜板，在「全明星運動會第四季最新預告」的貼文底下就出現不少網友們熱烈討論，其中就有人丟出疑問「跳遠那張有像夏浦洋」，結果馬上引來其他人回應，「夏浦洋ig之前有在板橋體育場練跳遠」、「夏浦洋還真的是體育系的耶，每賣」、「跳遠那張放大是夏浦洋吧！！太期待了」。
更有網友貼出夏浦洋之前的IG限動照片，「比對鞋子來看應該是浦洋沒錯了！」讓大家非常期待他的表現，「夏浦洋在火星表現還不錯啊！會期待在全明星看到他」。
值得一提的是，也有其他明星選手的身分、特徵也一一被點名，疑為「左投美少女」賴Ki、台灣新生代男演員林家佑、黃宏軒、禾浩辰、樂天啦啦隊陳伊、Yuri等人參賽，讓人不得不佩服網友們功力。
其實《全明星運動會》的第二季、第三季同樣也在預告片釋出後，就出現不少網路「柯南」粉絲提前暴雷，更有人專業整理名單，結果全中，讓製作單位傷透腦筋，可見節目人氣非常可觀。至於第四季的真正參賽選手名單，仍依《全明星運動會》官方宣布為主。（編輯：詹鎰睿）