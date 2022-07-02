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誰說一定要脫？業務妹「包緊緊」爆紅　1穿著完勝比基尼

▲一名穿著正裝的汽車業務被發上表特版，引起網友大讚超漂亮。（圖/尤菈授權提供）
▲一名穿著正裝的汽車業務被發上表特版，引起網友大讚超漂亮。（圖/尤菈授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 16:54:19

PTT表特版經常都會挖出許多素人的照片，這也讓不少人就此被捧紅，且通常一些夏日泳裝美照常常都是鄉民關注的焦點。不過，近日就有網友分享汽車業務妹的照片，指出沒有過度的裸露，只有以「正裝」就能打趴不少以身材取勝的女生，引起廣大熱議。

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一名網友在PTT以「黑絲汽車業務」為題在表特版發出貼文，只見貼出照片中，業務妹因為上班緣故，基本上都是正裝打扮，上身是長袖白襯衫配深色西裝外套，下身則是黑色包臀窄裙搭黑色絲襪，整體造型看上去也能完美展現腰身，加上甜美又可愛的長相，讓人忍不住多看幾眼。

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▲一名汽車業務穿著「正裝」上班，結果被網友轉到PTT表特版掀起討論。（圖/尤菈授權提供）
貼文一出，不少網友紛紛回應「哇！女生正裝竟然可以這麼正」、「其實出社會你就懂，女生正裝完勝比基尼」、「推推！正裝、便裝都好漂亮」、「我覺得還蠻美的欸，真的是棒」、「黑色絲襪大推欸！車子漂亮人更美」、「還是看一點正裝好，每天都看比基尼都膩了」、「人比車還美！想要找妳買車了啦」。

而也有網友立刻神出該妹子的IG，是一名為「尤菈」的女子，IG追蹤有1.3萬名粉絲，時常都會分享自己在上班的模樣，也有與顧客賀成交的實案，可以說是人氣相當高的汽車業務。對於這次爆紅被網友討論，她也發出限時動態表示「她一點都不在意酸民說什麼，也不會往心裡去，就是一個非常做自己的人」！（編輯：張嘉哲）


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