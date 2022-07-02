黃宣首度主持被讚爆！「工作背景」被網起底：難怪超會講
金曲獎第33屆頒獎典禮，今（2）日在高雄巨蛋正式登場，而本屆的紅毯主持人則找來陳明珠搭配新生代創作歌手黃宣，沒想到首次挑戰紅毯主持的黃宣，無論是口條、訪問等等整體流暢度，意外受到網友們一致好評。
金曲獎在今天下午正式登場，同時PTT也有專門為金曲獎開設LIVE留言討論串，沒想到向來酸言酸語的網友們竟然一面倒大讚黃宣的主持風格，直呼「 黃宣怎麼這麼會主持？我嚇壞」、「好棒喔！ 氣氛很對很熱鬧」、「真的很熱，覺得黃宣口條很好」、「這種氛圍比較活潑，喜歡！」「黃宣口條很好耶！而且沒有緊張感」、「黃宣的聲音太適合大型典禮了吧！」。
不過，也有知情的網友們解釋，「黃以前有做過購物台啊講話流利」、「他在購物台是助理不是購物專家啦」、「原來是做過購物台，難怪！真的好強」。事實上，黃宣過去曾接受媒體專訪表示，當年考上台北藝術大學戲劇系後，僅讀完大一就決定休學當兵，退伍後才到購物台擔任一年的助理，所幸在貴人李漢群、余佳倫的牽線下，黃宣才踏入音樂圈。
值得一提的是，由於高雄金曲獎現場非常熱，但黃宣和陳明珠都敬業的穿上長袖禮服主持，也成為網友們的一大亮點，紛紛佩服「他們都穿長袖耶，高雄今天好熱」、「高雄28度，主持人很辛苦」、「黃宣這樣不熱嗎XD」、「整顆頭都是汗」、「黃宣的光頭應該有散熱作用」。（編輯：詹鎰睿）