COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣公廁都很髒！日本人認「憋到飯店」　網搖頭嘆：事實

▲有網友反應，台灣公廁被日本人嫌髒，要忍到飯店才敢上。（示意圖／Pixabay）
▲有網友反應，台灣公廁被日本人嫌髒，要忍到飯店才敢上。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 19:33:04

台灣人非常崇尚日本文化，兩國的文化差異也經常成為大家話題。近日，就有網友分享，他看到有日本人提到「台灣的公廁很髒」讓他們不敢在外面上廁所，都要憋回飯店，這讓他忍不住反駁，「為什麼要這樣批評台灣？」造成網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇PTT，一名網友PO文問卦「日本人:台灣公廁很髒不敢上，都憋回飯店上。」他表示，在日本網路論壇《5ch》（原為2ch、2channel，等同於台灣PTT）過去有出現一篇文章，探討台灣的公廁很髒，讓日本人不敢在外面上廁所，都要憋住忍到飯店才會上。這讓原PO忍不住替台灣平反「但話不能這樣說吧？公廁本來就不能和飯店廁所比較阿！為什麼要這樣批評台灣？」

▲有網友反應，台灣公廁被日本人嫌髒，要忍到飯店才敢上。（示意圖／Pixabay）
▲也出現許多去過日本的人反駁，日本的公廁也和台灣不相上下。（示意圖／Pixabay）
結果網友紛紛認同日本人的看法，「真的，我都不去外面上廁所」、「同意！台北捷運跟高級百貨才敢上」、「公廁這種東西沒有使用者付費本來就難維持」、「事實，後面都到超商的上」、「觀光區的本來就髒爆」、「清理頻率低」、「公廁要看有沒有專職管理人，如果是各公廁輪流打掃那種，一天一次就偷笑了」。

但也有人幫忙反駁，「事實，雖然日本也不是全乾淨的」、「事實，我在日本也是一樣啊！公廁髒死」、「但是日本觀光區的大部分都很乾淨欸」、「日本公廁也有很髒的」、「除了百貨公司以外真的髒，捷運什麼的只是看運氣，髒的話就會髒很久，便利商店一樣被路人弄髒的一堆。日本的話公園神社車站百貨電玩店餐廳從沒上過多髒的」、「歐美的公廁也都很噁」。（編輯：詹鎰睿）

日本飆40度高溫！他不信一查全球　崩潰了「都沒東京熱」

第1次去日本啥感覺？眾一面倒亮「2巨大優勢」：不可思議

日本人為啥看起來老得快？網揭「最大關鍵」：對皮膚超傷

在日本生活比較好？眾揭「恐怖文化」勸退：還是台灣最好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀