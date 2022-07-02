台灣公廁都很髒！日本人認「憋到飯店」 網搖頭嘆：事實
台灣人非常崇尚日本文化，兩國的文化差異也經常成為大家話題。近日，就有網友分享，他看到有日本人提到「台灣的公廁很髒」讓他們不敢在外面上廁所，都要憋回飯店，這讓他忍不住反駁，「為什麼要這樣批評台灣？」造成網友熱議。
網路論壇PTT，一名網友PO文問卦「日本人:台灣公廁很髒不敢上，都憋回飯店上。」他表示，在日本網路論壇《5ch》（原為2ch、2channel，等同於台灣PTT）過去有出現一篇文章，探討台灣的公廁很髒，讓日本人不敢在外面上廁所，都要憋住忍到飯店才會上。這讓原PO忍不住替台灣平反「但話不能這樣說吧？公廁本來就不能和飯店廁所比較阿！為什麼要這樣批評台灣？」
結果網友紛紛認同日本人的看法，「真的，我都不去外面上廁所」、「同意！台北捷運跟高級百貨才敢上」、「公廁這種東西沒有使用者付費本來就難維持」、「事實，後面都到超商的上」、「觀光區的本來就髒爆」、「清理頻率低」、「公廁要看有沒有專職管理人，如果是各公廁輪流打掃那種，一天一次就偷笑了」。
但也有人幫忙反駁，「事實，雖然日本也不是全乾淨的」、「事實，我在日本也是一樣啊！公廁髒死」、「但是日本觀光區的大部分都很乾淨欸」、「日本公廁也有很髒的」、「除了百貨公司以外真的髒，捷運什麼的只是看運氣，髒的話就會髒很久，便利商店一樣被路人弄髒的一堆。日本的話公園神社車站百貨電玩店餐廳從沒上過多髒的」、「歐美的公廁也都很噁」。（編輯：詹鎰睿）