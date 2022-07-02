好市多衛生紙漲價！王浩宇點「2大關鍵」：台灣有夠便宜
美式賣場好市多COSTCO，日前就被民眾發現，自家品牌的科克蘭衛生紙再度漲價，從5月初的335元變成365元，然而最近又調漲到389元，消息一出，讓不少婆媽們大大崩潰。對此，前桃園市議員王浩宇今（2）日指出，其實相較於美國等其他國家的物價後，才讓他發覺「台灣真的是有夠便宜的！」。
王浩宇今在臉書上針對好市多衛生紙的漲價事件發表看法，「好市多衛生紙，從過去的299元在去年底漲到319元，年初335元、五月365元，現在已經389元，引發顧客不滿。」但他指出，「事實上在美國，兩層的36捲Kirkland衛生紙，目前的稅後售價已經高達1000台幣以上，而且還在狂漲。很多東西，幾乎是每個月都漲5~10%。」
最後王浩宇也表示，「我這幾天到處看了各國物價，才驚呼台灣真的是有夠便宜的，去比較其他國家，就會知道台灣物價真的是低的可以。作為一個經營者，烏俄開戰後面臨的就是運費暴漲，接下來就是物料暴漲，目前內褲製造也都有調漲壓力。就看撐不撐得下去。」
據《NOWnews》先前報導提到，其實好市多於今（2022）年5月初才宣布科克蘭衛生紙價格從335元漲至365元。當時業者就解釋，主要是因應「國際原物料上漲」和「運費成本增加」才調漲，而如今時隔不久又漲至389元，再度引起會員們討論。（編輯：詹鎰睿）