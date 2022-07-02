IKEA餐廳竟賣「99元牛肉麵」！他衝吃3遍狂讚：真的超值
知名家俱用品零售店「IKEA宜家家居」，不僅提供舒適又貼心的環境供顧客逛街採買，其餐廳的美食，包括肉丸、冰淇淋等等都很受到大家歡迎。不過，近日卻有網友發現，IKEA餐廳也走向在地化，竟販售一碗只要99元牛肉麵，讓品嚐過的他直呼「真的很超值」。
網路論壇Dcard，一名網友以「IKEA餐廳賣$99 牛肉麵？！」為標題PO文表示，「IKEA前一陣子竟然也推出牛肉麵了，吃起來居然還不錯耶！價格$99真的很超值！」他更笑著提到，起初還不敢相信自己的眼睛，發現IKEA有賣牛肉麵，接著她專業指出，包括牛肉麵的麵體、牛肉份量、口感等等，忍不住和大家分享「前兩次吃還不錯，第三次吃偏鹹，習慣清淡口味的就先略過，重口味的人或許會喜歡」。
原PO事後也補充，剛查到資訊發現，原來這是IKEA午間限定，牛肉麵僅販售中午11點到下午2點半。讓不少網友看完後紛紛流口水，「看起來好好吃，牛肉麵愛好者路過」、「哪間ikea?昨天去內湖的說沒賣」、「之前特地去想吃牛肉麵結果沒有賣QQ」。
也有不少吃過的人分享「整體而言，一碗99元CP值算高！值得再回購！」、「IKEA真的進步很多，記得小時候去吃真的有夠不太好吃」、「出一陣子了非常好吃，但好像不是每間都有」、「我記得蠻久ㄌ，我去年去新莊的有吃到，我認真覺得蠻好吃的，cp值超高」、「超大碗真的很值得」。（編輯：詹鎰睿）