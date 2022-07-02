COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

IKEA餐廳竟賣「99元牛肉麵」！他衝吃3遍狂讚：真的超值

▲有網友意外發現，IKEA竟然有賣一碗99元的牛肉麵，讓他直呼「真的超值得」。（圖／翻攝自IKEA臉書粉專）
▲有網友意外發現，IKEA竟然有賣一碗99元的牛肉麵，讓他直呼「真的超值得」。（圖／翻攝自IKEA臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-07-02 21:21:20

知名家俱用品零售店「IKEA宜家家居」，不僅提供舒適又貼心的環境供顧客逛街採買，其餐廳的美食，包括肉丸、冰淇淋等等都很受到大家歡迎。不過，近日卻有網友發現，IKEA餐廳也走向在地化，竟販售一碗只要99元牛肉麵，讓品嚐過的他直呼「真的很超值」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇Dcard，一名網友以「IKEA餐廳賣$99 牛肉麵？！」為標題PO文表示，「IKEA前一陣子竟然也推出牛肉麵了，吃起來居然還不錯耶！價格$99真的很超值！」他更笑著提到，起初還不敢相信自己的眼睛，發現IKEA有賣牛肉麵，接著她專業指出，包括牛肉麵的麵體、牛肉份量、口感等等，忍不住和大家分享「前兩次吃還不錯，第三次吃偏鹹，習慣清淡口味的就先略過，重口味的人或許會喜歡」。

原PO事後也補充，剛查到資訊發現，原來這是IKEA午間限定，牛肉麵僅販售中午11點到下午2點半。讓不少網友看完後紛紛流口水，「看起來好好吃，牛肉麵愛好者路過」、「哪間ikea?昨天去內湖的說沒賣」、「之前特地去想吃牛肉麵結果沒有賣QQ」。

▲經查，IKEA官網真的有賣牛肉麵，不過是午間限定，而且並非每間店都有。（圖／IKEA官網）
▲經查，IKEA真的有賣牛肉麵，不過是午間限定，而且並非每間店都有，也有網友透露早已販賣一段時間了。（圖／IKEA官網）
也有不少吃過的人分享「整體而言，一碗99元CP值算高！值得再回購！」、「IKEA真的進步很多，記得小時候去吃真的有夠不太好吃」、「出一陣子了非常好吃，但好像不是每間都有」、「我記得蠻久ㄌ，我去年去新莊的有吃到，我認真覺得蠻好吃的，cp值超高、「超大碗真的很值得」。（編輯：詹鎰睿）

IKEA最強不是肉丸！「3低調神品」老饕推爆：一次嗑兩碗

九天玄女唯一指定姐妹爆紅！IKEA突「神行銷」 萬人讚爆

排到2024的牛肉麵！遭刷1星負評「誇張」　老闆霸氣回嗆

阿婆想吃麵不敢說！牛肉麵老闆承諾「1句話」　感動萬人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀