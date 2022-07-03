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金曲獎看完必懂！「2字」洗腦全場　網笑：她是最大贏家

▲金曲獎看完必懂，2字洗腦全場，網友笑：「李毓芬才是最大贏家」。（圖／李毓芬IG）
▲金曲獎看完必懂，2字洗腦全場，網友笑：「李毓芬才是最大贏家」。（圖／李毓芬IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-03 14:16:02

昨（2）日舉辦第33屆金曲獎頒獎典禮，台視轉播將近5個小時，主持人黃宣、炎亞綸與持修的搭檔組合及各位得獎者都得到眾多矚目。可未親臨現場的李毓芬卻在觀眾心中留下最深刻的印象，因為其電音新歌《再見公主》在廣告中播放多次，看完典禮的民眾無一不對歌詞「再見」兩字琅琅上口。

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李毓芬本人雖未參加金曲獎頒獎典禮，可昨日她的曝光量十足，因為將近5個小時直播中，其電音新曲《再見公主》於廣告時段播放不下40次，雖都只有短短15秒的時間，可重覆性高且及有記憶性的歌詞深深埋入眾人腦海，不少民眾表示，看完典禮腦中會無限重播一句「Blablabla，再見！」

▲第33屆金曲獎頒獎典禮的廣告環節，不斷播出李毓芬新曲《再見公主》。（圖／Sony Music Taiwan CPOP 索尼音樂　臉書）
▲第33屆金曲獎頒獎典禮的廣告環節，不斷播出李毓芬新曲《再見公主》。（圖／Sony Music Taiwan CPOP 索尼音樂　臉書）
索尼音樂趁勝追擊，今日於臉書專頁釋出《再見公主》15秒片段，附註「2022 TIA LEE 再見公主Coming soon」，預示即將發表，而眾人也終於看清完整的洗腦歌詞為：「再見，從城堡出走！再見，從童話掙脫！再見，從幻境解鎖！再見，丟掉公主tone！」。

該歌曲未出卻已爆紅，網友紛紛留言：「只有我覺得李毓芬是金曲33的最大贏家嗎」、「李毓芬唱片公司真有錢」、「李毓芬又來了！！！！」、「李毓芬廣告竟然出現加長版」、「最後李毓芬是不是也要出來唱一下XD」。 （編輯：李惠婷） 


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