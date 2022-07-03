同事願付車錢「搭便車OK」？網友直指好人陰暗面：請三思
通勤是令眾多人煩惱的議題，有車的人擔心路途塞車，沒車的民眾則連如何到達公司都是難題。一位民眾住在高鐵站附近，有同事上、下班皆搭乘高鐵，故想請他協助載送，並願意一同負擔油錢，他將狀況PO上網路尋求意見，部分人認為沒有問題，可大多人則直指「人性黑暗面」，急勸三思。
原PO在PTT發文，說明自己住在離高鐵站5到10分鐘的地方，一名住外縣市的同事每天搭高鐵通勤，向原PO提議每天上、下班時間能載他往返公司和高鐵站，而兩點之間距離約半小時。雖然該同事會開車，但沒多餘的錢買汽車，騎機車又因路途遙遠而感到危險，於是提出此方案，且表示會一同分擔油錢。原PO煩惱：「大家覺得讓他搭便車好嗎？」
部分人認為願意負擔油錢就沒問題「人家付油錢就順路載，會怎樣膩」、「如果油錢可以cover你的路程，何樂而不為？」，但多數網友認為每天載會綁死自己的時間，且遇緊急狀況時難以應變「你遲到他也遲到，肯定生氣，他遲到你也一起，不是好事」、「我不會答應，不想時間被綁死。以後不直接回家或想請假還得和他報告」、「等人很麻煩，久了會心生厭惡」。
有人更直指人性黑暗面，認為可能遭遇「好心被狗咬」的情形，「你會變成理所當然的要服務他，如果有一次你突然有事不能接送，你就是十惡不赦的罪人了，保證一副『你欠他』的嘴臉」、、「之後會變成他跟人抱怨你很小氣，只是順路載他還要跟他收錢」。
若原PO決定不載同事，有人提出解決辦法：「叫他去高鐵站排班計程車，找固定包月的接送啊！」（編輯：李惠婷）