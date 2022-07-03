汽車後方裝小尾巴要幹嘛？苦主曝「真實用途」：很需要
你是否曾經留意過，有些汽車車尾的底部會拖著一條「小尾巴」在地上，看起來不像裝飾品，卻又不知道它究竟有什麼用途？一名網友就在路上遇見前方汽車尾端接著一條帶子，上網詢問它有什麼作用，立刻引起網友討論。
一名女網友在臉書社團《爆系知識家》分享一組照片，只見照片中前方汽車的後端，裝了一條上頭有紅黃綠三色的帶子在地板上拖行，由於原PO不清楚它的功用是什麼，也不知名稱因此無法在Google上搜尋，只好將照片分享在網路上詢問：「請問有人知道車子下面接這個小東西有什麼作用嗎？」
照片一曝光，立刻引來不少內行人紛紛表示：「車用靜電帶～」、「靜電帶啊」、「靜電帶，個人覺得非常好用，被電的機率大大降低」，不過也有網友回覆：「記得長度一定要能接地，常常看到離地5～10公分的裝飾品」、「通常一開始裝的都是接地的，但開著開著就會越磨越短」。
由於原PO表示自己很容易被產生靜電「下車關門被電+1，每次關門我都被嚇到」，因此也有網友建議：「可以買個防靜電手環自己戴⋯⋯」、「如果常被電，可以戴抗靜電手環」、「車門貼上車膜應該比那個有效」、「我是用放電鑰匙扣，很好用」、「如果是妳身上容易帶靜電，在觸碰門把、車門或身體上的觸碰容易被電，有一方式是在碰觸之前先摸牆壁或地板，要石頭之類的水泥、磁磚或柏油路面，可以先行把身上的靜電放掉，醬子就不會被電了。不用花錢買，只差在有時會忘記觸碰放電⋯⋯（又被電）」。（編輯：陳珮瑜）