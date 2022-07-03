台北街頭撞見「超稀有古董車」！網比對狂猜：周杰倫那台
日前有一名網友在台北街頭，意外捕獲到超罕見古董車凱迪拉克，其中就有人眼尖發現，車型似乎與天王周杰倫3日凌晨曬出的照片中，所入鏡的車款相似，馬上引起大家猜測「周董的嗎？」
有網友日前於臉書社團《爆廢公社》上貼出2張照片，表示自己剛好在重陽橋下，罕見遇到一台銀灰色凱迪拉克，正在藉由托運車運送中，並於文末幽默稱「追外星人的途中、引擎故障」。
照片曝光後，也被轉發至《爆料公社》官方臉書社團，不少人紛紛驚呼「1955年的凱迪拉克」、「這種收藏車基本上都用托運的沒在開上路的吧」、「我也看到，帥」、「古董車很耐看」、「以前車子的外型真漂亮」。
甚至還有眼尖網友發現，這台古董車的外型，恰巧與天王周杰倫宣布新專輯的照片中，一同入鏡的凱迪拉克雷同，瘋狂猜測「這不就周杰倫新專輯這台！」、「周董的嗎？」、「周董照片那台車嗎」。
事實上，第33屆金曲獎完美落幕後，周杰倫於3日凌晨發文，表示「恭喜金曲獎的朋友們，讓大家再慶祝個幾天，後面哥要出來了」，預告新專輯即將發表，甚至幽默標註「金曲獎最多的男人」、「七月六號等著」，附上的照片則出現一台凱迪拉克，雖然無法證實這台車是否與周杰倫有關，但仍引起網路話題。（編輯：陳雅雲）