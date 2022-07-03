房租平均分攤！他「1動作」女友不繳了 網卻點頭：合理
男女朋友交往時，如果遇到金錢上的問題，需要考驗雙方智慧去小心解決。一名網友就在網路分享認識的一對情侶友人，平時一起分擔房租，但是當男方買房後，女友卻開始拒絕分擔，因此好奇詢問「男生該如何是好？」沒想到網友的風向卻一面倒！
這名網友在臉書社團《靠北女友my girl》提到朋友最近遇到的真實事件，表示男女朋友先前一起租一間12坪左右的房子，每個月租金25K兩人各付一半12.5K，後來因為男方想要住好一點，就買了一間大三倍、約32坪的房子，自己付了頭期款，也花了300萬全新裝潢，剩餘每個月還要付10萬元房貸，因此男方提議女方就跟合租時一樣，付15K意思意思分擔一下即可。沒想到女方竟認為「那是男生的房子，所以住男朋友家為何要付錢？」，讓男方瞬間愣了，不知該如何是好？
貼文一曝光，沒想到大多數網友都挺該女生，紛紛表示：「男女朋友而已，房子還男生名下，為什麼女生要付房錢，要是水電跟生活用品我還能接受」、「然後你愛上別人，打包行李離開的是女生沒保障誰要」、「房地契名字換女友就會願意出了」、「就分開住吧！」、「她幫你付房貸，所以房子會分她嗎」、「有本事自己買自己住，沒本事就寫上她的名字，再來跟她要求一起付啊！」、「內文寫了，是男方『想住好一點』才起頭買房的，不就是男方先考慮自己，才來要女方幫忙分攤費用的嗎？買房之前跟女方商量過嗎」。
另外也有人提議緩頰：「可以幫忙付水電費用等生活支出，其他不用」、「其他雜項可平均分攤！畢竟還是男女朋友，房貸不用分攤！除非白紙黑字寫白，不然未來分手了，這錢理不清還傷得更深」。（編輯：陳珮瑜）