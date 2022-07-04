NOW早報／崔健、黃宣搶金曲歌王差1票！歌后蔡健雅輕鬆贏

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阿弟仔表示，最佳華語男歌手部分討論到第三輪，「評審很糾結，黃宣大家都很喜歡他，但他遇上一個具有時代代表性的人，因此沒辦法勝出，他跟崔健只差一票。」至於拿下歌后、年度專輯、最佳華語專輯的蔡健雅，在最佳華語女歌手部分阿弟仔透露：「蔡健雅是整張專輯非常出色，加上她這次的返璞歸真，讓所有評審肯定，剛開始討論很多，第一輪就過半勝出。」
阿弟仔提到，今年的金曲獎主題緊扣「多元」，也因為如此，他認為年度歌曲不應該只有一首歌，「建議明年金曲獎『年度歌曲」部分可以變成Top 10，因為歌曲都各有群眾支持，無論是《玻璃心》、韋禮安的《如果可以》，評審討論都非常多。」
今日天氣／今悶熱天氣不穩定 南部防大雨
根據中央氣象局預報，今（4）日南部地區及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，並容易出現局部大雨；中部地區降雨較局部，偶有短暫降雨；中部以北地區及東半部山區午後易有局部大雨，外出活動建議攜帶雨具備用。
至於溫度方面，今天各地夜晚清晨低溫約25至27度，白天高溫約32至34度，沒下雨時感受較悶熱。而今日紫外線除基隆、雙北及高雄為高量級外，其餘皆為過量級。
忘記報稅怎麼辦？別忘3步驟補申報 這時間內完成可免罰
110年度所得稅結算申報已於6月30日截止，但可能還是有人現在才想起忘了報稅，那該怎麼辦呢？財政部表示，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰，並可透過「3步驟」完成補申報。
根據財政部財政資訊中心彙整受理申報案件初步統計，截至今年6月30日止，綜合所得稅總申報件數644萬4043件，較前一年度645萬2288件，減少8萬245件，略減0.13%；總自繳稅額新台幣2259.95億元（含最低稅負申報稅額58.12億元），較前一年度1902.08億元，增加357.87億元；減除退稅金額後的稅收淨額1725.04億元，較前一年度1389.01億元，增加336.03億元，成長24.19%，財政部推估是經濟成長自然增加所致。
在營利事業所得稅部分，至6月30日總申報件數102萬6230件，較前一年度99萬0403件，增加3萬5827件，成長3.62%；總自繳稅額6857.92億元，較前一年度4593.49億元，增加2264.43億元，增加49.30%。另境外電商申報營利事業所得稅件數114件，申報應納稅額16.56億元。對於營所稅申報自繳稅額增加，財政部分析，主要是上市、櫃公司110年度整體獲利較上年度成長72.17%所致。
雖然所得稅申報已結束，但可能還有人現在才想起來忘記報稅，那該怎麼辦呢？財政部表示，可以透過「3步驟」完成補報稅。首先，就是向戶籍地國稅局辦理人工申報，如果不便前往，可就近任一國稅局查調後，再將相關文件郵寄至戶籍地國稅局。
第2步驟就是到至代收稅款金融機構（郵局不代收）現金繳納；第3步驟則是繳交申報書、繳款書證明聯及相關證明文件，而申報書及繳款書除臨櫃索取以外，可事先上網列印。
財政部也提醒，要到國稅局辦理人工申報，別忘攜帶本人／配偶／受扶養親屬的身分證及印章，委託代辦另要提供代理人身分證及委任書，如有新增扣除額，須備有檢附相關證明文件，如有退稅，也須提供金融機構帳戶資料。
財政部再次呼籲，逾期申報的朋友，儘早補報繳以免受罰，也建議前往國稅局前，先電洽問清楚應攜帶文件，避免多跑一趟，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰。
周杰倫：哥要出來了！超狂發言賀金曲 阿信激動回應
第33屆金曲獎頒獎典禮，2日在高雄巨蛋圓滿落幕，睽違6年即將發片的周杰倫，似乎也在關注獎落誰家，在典禮結束後放話說「恭喜金曲獎的朋友們，讓大家再慶祝個幾天，後面哥要出來了」，並標註「金曲獎最多的男人」，超狂發言笑翻網友，連五月天阿信都來湊一腳，幽默回覆「我想要看你的所有獎盃合照！」
周杰倫婚後僅發行過一張專輯《周杰倫的床邊故事》，抒發升格人父的心情，此後和昆凌一家環遊世界、增產報國，7年連生了三胎，這次在千呼萬喚之下，宣布7月15日發行新專輯，專輯名稱取為《最偉大的作品》。他遠赴法國取景，還沒發片就先釋出巴黎創作紀錄片，不只到巴黎火車站彈琴創作，還跑到巴黎歌劇院錄音新歌，被粉絲笑說「不愧是亞洲天王」。
周杰倫作品獲得金曲獎多次肯定，本人就有15個獎座，上張專輯曾入圍2017年度歌曲獎、男歌手獎、最佳音樂錄影帶獎，〈告白氣球〉在YouTube累積2.3億次觀看次數，相當驚人，明年能否再度入圍，大家都拭目以待，網友留言力挺天王，「等著哥新專輯拿獎拿到手軟」、「哥中之哥駕到，統統閃開」、「沒有哥的金曲獎，我根本就不看」。
貓奴認證！FBI最惡名昭彰駭客 密碼竟是愛貓名字+123
人們對於駭客的想像總是身份神秘、熟捻資安技術與破解防火牆技術等，那麼美國聯邦調查局的頭號通緝犯肯定對於自己的個人資料與密碼等保密程度相當高吧？事實上這名超級駭客傑洛米哈蒙德（Jeremy Hammond）正是因為自己使用的密碼太容易被識破才被拘捕，那他的密碼是什麼呢？答案是就是他的愛貓再加上三個數字「Chewy123」。
美國超級駭客傑洛米哈蒙德（Jeremy Hammond）是聯邦調查局的頭號通緝犯，曾多次駭入私人防務公司、政府部門網站，以及成千上萬無辜市民的電腦，被美國聯邦調查局（FBI）列為頭號通緝犯，由於他消滅證據隱藏路徑的技術精妙，據說當時沒有系統能攔到他。
傑洛米哈蒙德在網路上以「sup_g」自居， 2012的他才年僅27歲，時常穿戴著黑色帽T且身形纖長，儘管的確有副黑眼圈在眼皮底下，但看起來與一般人想像的「駭客」形象不太一樣，事實上他的確不僅是為了個人利益而進行網路攻擊或資料竊取行動，根據他所聲稱，他的行為其實是種「公民不服從」的表現，與他加入的組織「匿名者」其他千千萬萬個使用者的理念相同。
不過，他卻是唯一一個被逮捕且遭冠罪判刑入獄10年的駭客。根據檢察部門掌握證據，法官認為他只是「因為政見不同而攻擊他人網站」，判他入獄服刑以儆效尤。傑洛米哈蒙德在2013年受訪時坦然表示，服刑期間他曾謹慎檢討自己，明明保密功夫十足的他為何會被經常戲耍的對象反過來找到證據與情報，唯一的可能性就是「自己用的密碼強度太弱」。
哈蒙德表示，「你或許以為一個有能力攻陷情報公司、造成數百萬損失的駭客，對自己的機密有高強的防護措施吧？」，然而這位駭客高手透露其實自己的密碼和一般大眾差不多，無非就是他的愛貓名字「Chewy」再加上「123」，而這可能就是FBI破解他加密系統的關鍵。
不過這名誠摯貓奴駭客的入監，卻引起了駭客界與「匿名者」的憤怒，原因不僅是哈蒙德是匿名者的成員之一，更是因為眾人都認為哈蒙德遭逮的關鍵在於，當初他們認為總部位於德克薩斯州的安全智庫戰略預測公司（Stratfor），拿了所有人的納稅錢還幫政府監視平民百姓，因此發動網路攻擊， 該公司的客戶包括美國國土安全部和國防部。
這群情義相挺的「匿名者」們組織了長達一年半的駭客攻擊，包含關閉中央情報局、主要銀行和信用卡公司的網站，攻擊北約（NATO）集團與世界最大的私人監獄的伺服器等，更針對高達9萬個軍用和民用的電子信箱帳戶發動「軍事崩潰攻擊」，甚至連逮捕哈蒙德的美國聯邦調查局本身也遭駭客攻擊。
另一個有趣的傳統是，為了聲援這名因為愛貓「Chewy」而入獄的貓奴駭客，人們也會刻意在每年哈蒙德生日當天穿上貓咪的穿扮，到「Stratfor」這間公司門口進行呼籲表達支持。
而哈蒙德那無所謂的態度更讓不少追隨者感到敬佩，當時法院上有人攻擊他，稱此類襲擊是「威脅國家安全」，也是恐怖主義；對此他只是嗤之以鼻的說了句「我又沒有殺任何人」，而在2019年他更拒絕前往陪審團作證，最後多被判了一條民事藐視罪，直到最近才被轉移至芝加哥的監獄即將服刑期滿。
台北街頭撞見「超稀有古董車」！網比對狂猜：周杰倫那台
日前有一名網友在台北街頭，意外捕獲到超罕見古董車凱迪拉克，其中就有人眼尖發現，車型似乎與天王周杰倫3日凌晨曬出的照片中，所入鏡的車款相似，馬上引起大家猜測「周董的嗎？」
有網友日前於臉書社團《爆廢公社》上貼出2張照片，表示自己剛好在重陽橋下，罕見遇到一台銀灰色凱迪拉克，正在藉由托運車運送中，並於文末幽默稱「追外星人的途中、引擎故障」。
照片曝光後，也被轉發至《爆料公社》官方臉書社團，不少人紛紛驚呼「1955年的凱迪拉克」、「這種收藏車基本上都用托運的沒在開上路的吧」、「我也看到，帥」、「古董車很耐看」、「以前車子的外型真漂亮」。
甚至還有眼尖網友發現，這台古董車的外型，恰巧與天王周杰倫宣布新專輯的照片中，一同入鏡的凱迪拉克雷同，瘋狂猜測「這不就周杰倫新專輯這台！」、「周董的嗎？」、「周董照片那台車嗎」。
甚至還有眼尖網友發現，這台古董車的外型，恰巧與天王周杰倫宣布新專輯的照片中，一同入鏡的凱迪拉克雷同，瘋狂猜測「這不就周杰倫新專輯這台！」、「周董的嗎？」、「周董照片那台車嗎」。（編輯：郭佩蓉）