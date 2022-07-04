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具俊曄早登上金曲獎！21年前頒獎給五月天　經典畫面曝光

▲小S與姐夫具俊曄在金曲33的互動，可以說是典禮中的一大亮點，掀起廣大討論。（圖／台視提供）
▲小S與姐夫具俊曄在金曲33的互動，可以說是典禮中的一大亮點，掀起廣大討論。（圖／台視提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 06:43:23

第33屆金曲獎圓滿落幕，過程中亮點不斷，整場典禮備受好評，其中小S與姐夫具俊曄的互動更是典禮中的一大亮點，當時讓氣氛嗨到高點。但其實，這並不是具俊曄第一次參加金曲獎，早在21年前時他就擔任過頒獎人，如今經典畫面也曝光，掀起討論。

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2001年時，五月天在當年度的金曲獎奪下「最佳樂團獎」，當時的頒獎人正是具俊曄，具俊曄同樣頂著招牌的光頭造型、戴著墨鏡，上衣穿著鮮紅色的紅色襯衫搭配黑色領帶，與許效舜以及方芳芳共同擔任頒獎人。

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▲具俊曄21年前就曾經站上金曲獎的舞台。（圖/完全娛樂官方YT）
當宣佈最佳樂團獎是五月天時，具俊曄也用力鼓掌，五月天在台上抱在一起慶祝時，具俊曄還在後頭拿起獎杯幫忙祝賀。而片段也被瘋傳在社群平台上，不少網友紛紛回應「具俊燁跟台灣真的太有緣份了！」、「真是奇妙的緣分啊！造型根本完全沒有改變」、「除了經典還是經典，20年後依舊能回到這個舞台上」。

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▲具俊曄當時親手頒獎給五月天，也在後方幫忙慶祝。（圖/完全娛樂官方YT）
回顧當時2001年，具俊曄當時年僅31歲，是叱吒南韓樂壇的偶像歌手，誰都沒想到21年後的他，會以「台灣女婿」的身分站回金曲獎，為典禮添加不少話題，且畫面中是具俊曄首登金曲，而五月天則是首奪「最佳樂團獎」，這種「首次」同台的歷史畫面可以說是非常珍貴。（編輯：張嘉哲）

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