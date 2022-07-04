具俊曄早登上金曲獎！21年前頒獎給五月天 經典畫面曝光
第33屆金曲獎圓滿落幕，過程中亮點不斷，整場典禮備受好評，其中小S與姐夫具俊曄的互動更是典禮中的一大亮點，當時讓氣氛嗨到高點。但其實，這並不是具俊曄第一次參加金曲獎，早在21年前時他就擔任過頒獎人，如今經典畫面也曝光，掀起討論。
2001年時，五月天在當年度的金曲獎奪下「最佳樂團獎」，當時的頒獎人正是具俊曄，具俊曄同樣頂著招牌的光頭造型、戴著墨鏡，上衣穿著鮮紅色的紅色襯衫搭配黑色領帶，與許效舜以及方芳芳共同擔任頒獎人。
當宣佈最佳樂團獎是五月天時，具俊曄也用力鼓掌，五月天在台上抱在一起慶祝時，具俊曄還在後頭拿起獎杯幫忙祝賀。而片段也被瘋傳在社群平台上，不少網友紛紛回應「具俊燁跟台灣真的太有緣份了！」、「真是奇妙的緣分啊！造型根本完全沒有改變」、「除了經典還是經典，20年後依舊能回到這個舞台上」。
回顧當時2001年，具俊曄當時年僅31歲，是叱吒南韓樂壇的偶像歌手，誰都沒想到21年後的他，會以「台灣女婿」的身分站回金曲獎，為典禮添加不少話題，且畫面中是具俊曄首登金曲，而五月天則是首奪「最佳樂團獎」，這種「首次」同台的歷史畫面可以說是非常珍貴。（編輯：張嘉哲）