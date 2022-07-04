睡覺「手機放旁邊」恐致癌？醫給正確解答：小心2種頭痛

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魏國珍接著說，但手機電磁波的頻率比較低、能量比較低，它無法產生電子的游離，所以不會破壞一些分子的DNA結構，所以這一類是屬於非游離輻射，因此不會產生癌症。另外，至於「長期戴耳機聽歌是否會造成腦瘤」，他也說明「實際上是不會的」。
魏國珍解釋，雖然戴耳機聽歌不會造成腦瘤，但長期下來恐怕「影響聽力」，有些人長期使用手機，除了眼睛痠，也會產生頭痛，這是因為長時間使用手機可能因為聲光大量的刺激，造成聽力視力的疲乏；也可能因為長時間的姿勢不良，造成頸部肌肉脊椎的過度負擔，因此「長時間使用」、「聲光刺激」和「姿勢不良」都可能是產生頭痛的原因。
魏國珍說，目前造成腦瘤的原因還不是很明確，但他也提醒，若有不尋常的頭痛要特別注意，像是早上起床時「鈍鈍的痛」，或晚上「突然痛醒」，有這2種頭痛就要尋求專業醫師的協助。而有些人有長達1～20年的陳年頭痛，大多屬於偏頭痛，並非腦瘤造成。
他也指出，腦部是非常脆弱的組織，若想要保護腦力，有些壞習慣要改掉，像是「睡眠不足」，無法讓腦部得到充分的休息，腦部當然會退化。還有容易引發心血管疾病的「飲食或習慣」，一樣會造成腦血管損傷而傷害腦神經功能，例如抽菸、酗酒、不運動、吃甜食、吃油炸物等，另外藥物濫用也一樣會使腦部受損。（編輯：郭佩蓉）
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