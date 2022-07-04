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睡覺「手機放旁邊」恐致癌？醫給正確解答：小心2種頭痛

▲你是否聽過「手機電磁波長期刺激會得腦癌」說法？對此，醫師魏國珍就給出解答，提醒有「2種頭痛」千萬要小心，並點出「7大傷腦壞習慣」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲你是否聽過「手機電磁波長期刺激會得腦癌」說法？對此，醫師魏國珍就給出解答，提醒有「2種頭痛」千萬要小心，並點出「7大傷腦壞習慣」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 07:18:36

不少人在睡前習慣滑手機，要睡覺時就順手將手機放在床頭充電，或有長期聽耳機的習慣，但你是否聽過「手機電磁波長期刺激會得腦癌」或「戴耳機聽歌會長腫瘤」的說法？對此，新北市土城醫院副院長、長庚大學神經外科教授魏國珍就給出正確答案，並提醒若出現「2種頭痛」千萬要小心，另外他也點出「7大傷腦壞習慣」，提醒民眾若想保護腦力，最好改掉這些壞習慣。

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新北市土城醫院副院長魏國珍在《健康2.0》頻道中表示，電磁波依其輻射種類可分為游離輻射和非游離輻射，一些高頻率、能量高的電磁波會使電子游離即稱為游離輻射，進而破壞身體分子結構，像X光或伽瑪射線，這類的電子波會導致基因改變，所以會引起癌症。

魏國珍接著說，但手機電磁波的頻率比較低、能量比較低，它無法產生電子的游離，所以不會破壞一些分子的DNA結構，所以這一類是屬於非游離輻射，因此不會產生癌症。另外，至於「長期戴耳機聽歌是否會造成腦瘤」，他也說明「實際上是不會的」。

▲醫師魏國珍提醒有「2種頭痛」千萬要小心，並點出「6大傷腦壞習慣」。 （示意圖／取自 pixabay ）
▲醫師魏國珍提醒有「2種頭痛」千萬要小心，並點出「7大傷腦壞習慣」。 （示意圖，非當事人／取自 pixabay ）
魏國珍解釋，雖然戴耳機聽歌不會造成腦瘤，但長期下來恐怕「影響聽力」，有些人長期使用手機，除了眼睛痠，也會產生頭痛，這是因為長時間使用手機可能因為聲光大量的刺激，造成聽力視力的疲乏；也可能因為長時間的姿勢不良，造成頸部肌肉脊椎的過度負擔，因此「長時間使用」、「聲光刺激」和「姿勢不良」都可能是產生頭痛的原因

魏國珍說，目前造成腦瘤的原因還不是很明確，但他也提醒，若有不尋常的頭痛要特別注意，像是早上起床時「鈍鈍的痛」，或晚上「突然痛醒」，有這2種頭痛就要尋求專業醫師的協助。而有些人有長達1～20年的陳年頭痛，大多屬於偏頭痛，並非腦瘤造成。

他也指出，腦部是非常脆弱的組織，若想要保護腦力，有些壞習慣要改掉，像是「睡眠不足」，無法讓腦部得到充分的休息，腦部當然會退化。還有容易引發心血管疾病的「飲食或習慣」，一樣會造成腦血管損傷而傷害腦神經功能，例如抽菸、酗酒、不運動、吃甜食、吃油炸物等，另外藥物濫用也一樣會使腦部受損。（編輯：郭佩蓉）

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