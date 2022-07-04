金曲遭嗆「都冷門歌手得獎」！他神解打臉酸民 萬人讚爆
第33屆金曲獎在上週六已經完美落幕，典禮過程中除了大小表演精采之外，也有許多優秀的音樂人脫穎而出抱回獎項。不過，近幾年來每次金曲獎，總是會有不少網友在論壇討論「這到底又是誰....」、「金曲現在是都頒給不會紅的是不是」，而本屆就以新人獎「珂拉琪」被酸民討論度最高，不少地方都有文章熱議。對此，台北市議員呱吉就出面打臉酸民，引來萬人朝聖大讚「實在太中肯」！
呱吉在臉書透露，以後金曲獎應該要找「大蛇丸」來做會外實況播報員，每頒一個獎就讓蛇丸說一次「你誰」，滿足酸民的需求；典禮結束後請啾啾鞋說「是不是只有我覺得金曲獎只剩下文青自嗨的功能？」本來想認真發個文，但想想我每年都講一樣的事也有夠累了，珂拉琪的歌隨便都幾百萬觀看，你沒聽過應該要問自己有多愛音樂捏。
貼文一出，網友紛紛回應「唉...老問題了，大概從五年前每年都有這種聲音，什麼歌爛啦，新人是誰啦，接受新事物好像很難一樣」、「新人獎年年躺槍，持修、壞特到珂拉琪都是一樣處境，真的不懂酸民到底能不能多給點鼓勵」、「一堆會打字卻不會按搜尋的人....」、「上次蛋堡得獎也是啊XD我自己是自知很難接收訊息啦，所以都靠金曲獎認識新東西，但這幾年得獎的我好像都知道他們是誰」、「我其實一開始也是不知道珂拉琪啊，那靠金曲認識了就去搜尋看看啊，不懂有啥好酸的」。
而雙人組合「珂拉琪」由夏子．拉里、王家權組成，成團至今約4年，曲風融合搖滾、VOCALOID、金屬等等，不僅使用各種音樂元素融入歌曲中，亦混搭台語、日語、客語、英語、原住民語等多種語言，此更凸顯他們音樂獨特之處，且歌曲也隱藏許多故事線，不論是以白色恐佈時期為背景的《萬千花蕊慈母悲哀》，或者講述的日治時期高砂義勇軍的《TALACOWA》都具有相當深刻的寓意，也寄託了成員們更深遠的情感，這次奪得最佳新人可以說是實至名歸。（編輯：張嘉哲）