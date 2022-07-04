全聯「暗黑結帳法」被撞見了！客賺一堆現金 他排隊傻眼
全聯福利中心因其營業時間相對傳統市場較長，加上時不時都有新品以及優惠活動，成為時下許多人買菜的首選。而近日，就有網友分享自己去逛全聯時，結果卻發現前方客人的結帳方式超詭異，隨後才瞭解其原因，讓他直呼「真是長知識了！」
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「原來100元禮券要這樣用！長知識了」只見貼出的照片中，在全聯的結帳櫃檯上，分別有鋁罐飲料以及礦泉水等商品，而每一件商品下分別都壓著一張百元的全聯禮券，原來是因為全聯禮券有找零，因此顧客手上有多張禮券，分開使用即可獲得最大「找零數」。
貼文一出，網友紛紛回應「因為全聯禮券可以找錢！換現金啊」、「就換成現金啊，他還算客氣了，有些會買塑膠袋＝＝」、「全聯禮券有找零，不過找零就沒發票，因為在購買禮券時已同時開立發票了」、「換成現金沒錯」、「一般人也沒什麼禮券啦，通常都是公司給的想換現金」。
不過，也有網友認為「真的很討厭這種客人，到底有什麼....超浪費時間」、「換了現金之後你以後不會去全聯了嗎？......如果不會我覺得換才有意義吧」、「全聯算佛心了，很多商家的禮券都是不給換現金的，不要濫用」、「結帳就在慢了，還有人在禮券換現金，真的是不要太鬧」。（編輯：張嘉哲）