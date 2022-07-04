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Pan Piano新片「這次真的不脫」！全場眼睛反亮：太完美

▲YouTuber「Pan Piano」近日上傳新影片，雖然這次不像以往大尺度露胸露臀，全身包緊緊，但網友見「1亮點」仍嗨翻。（圖／翻攝自Pan Piano YT）
▲YouTuber「Pan Piano」近日上傳新影片，雖然這次不像以往大尺度露胸露臀，全身包緊緊，但網友見「1亮點」仍嗨翻。（圖／翻攝自Pan Piano YT）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 07:56:14

高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超，且常常在影片中角色扮演各種動漫人物，因此受到矚目，目前頻道已突破330萬人訂閱；而近日她上傳新影片，雖然這次不像以往大尺度露胸露臀，全身包緊緊，但網友見「1亮點」仍嗨翻直呼「太完美」。

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YouTuber「Pan Piano」3日上傳新影片，而新片公開沒多久也掀起討論。在影片中可以看到，她不像以往大尺度，這次反而「全身包緊緊」，但穿著白色緊身套裝的她，胸前好身材仍然藏不住，身材曲線也因為緊身套裝一覽無遺，最火辣的部分則是在影片封面，只見她整個人微側著身，屁股對著鏡頭擺出火辣性感姿勢，也掀起熱議。

▲Pan Piano近日上傳新影片，雖然這次全身包緊緊，但網友見「1亮點」仍嗨翻。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）
▲Pan Piano近日上傳新影片，雖然這次全身包緊緊，但網友見「1亮點」仍嗨翻。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）
對此，就有網友在PTT以「Pan Piano這個曲線，你給幾分？」為題發文，表示對世界和平有不小貢獻的Pan Piano老師，最近又上傳了一支新影片，「這次COSPLAY的對象是魯路修的女主角  C.C.，本人還親自上PTT西洽板宣傳，真的親民。這套若隱若現的緊身拘束服加上睡衣版(會員限定版的封面預覽)，這個身材曲線真的有點料，如果要評分的話你會給幾分呢？我先給個85分表示尊重，大家怎麼看」？

貼文一出，網友紛紛留言，「身材太完美」、「超過100分」、「CC強的是美尻，這個是很難達到的」、「推推」、「推小P!!!!!!!!!!!!」、「羨慕老公」。（編輯：郭佩蓉）


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