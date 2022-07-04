整台車都缺點也賣超好！台灣白牌神車是它 車行老闆認了
台灣素有「機車王國」的稱號，每每到了下班的尖峰時刻總是會有許多機車塞滿道路，但現行的機車百百種，每當高中生畢業或者北漂剛到目的地時，總是會考慮入手機車，卻不知道應該要挑哪一台下手。近日，專賣二手車的老闆戴蒙，就分享自己心中的一台神車，即便是整車缺點非常多，但如果想要車體改裝或者偏向顏值高的人仍舊可以選擇。
專賣二手機車的車行老闆戴蒙，日前在Tik Tok貼文指出「這台就是山葉的傳奇把妹神車BWS，在我高中時期的時候，這是一台唯一可以超過杜卡迪的一台車，白牌神車就對了，當時候就有說只要有這台車，就會非常有女生人緣麻！」
戴蒙提到「不過這台車缺點非常非常多啦，像是前面腳踏非常小、車廂非常小，想要載什麼都非常不方便，但是就是有一個優點就是『帥』，而且要改裝零件也非常非常便宜，不管在網路還是網購平台上零件都非常便宜，如果說你是要買來代步的話我是不建議買這台，你如果想要帥又要BWS系列建議可以去買BWSR，真的非常好騎，但會比較貴，現在二手行情差不多三四萬塊」。
貼文一出，掀起不少網友回憶殺，紛紛留言「這台外觀是真的帥.....但腳踏真的小」、「外觀是機車中顏值名列前茅的，當年真的賣超好」、「BWSR車主路過，真的是不錯騎」、「BWS系列顏值真的是很高，難怪當年賣超好」、「我現在讀大學就騎這台2012年，腳踏空間真的很小，搬宿舍的時候超不方便，只能委託有汽車的同學協助，但騎起來還是很有趣」、「沒特別需求只想帥的話，白牌沒人贏過BWS」、「我16歲第一台車就是它，但我的是液晶儀表板、整車全修、全改」。（編輯：張嘉哲）