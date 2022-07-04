7-11買咖啡藏「1問題」！她聰明破解眾讚爆 店員尷尬了
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友分享自己去7-11買咖啡飲料時，卻發現價目表上的字真的非常小，於是拿出手機功能查看，結果被店員告知「店內不能拍照」，掀起熱烈討論。
一名網友在Tik Tok以「她真的沒有在拍照啦.....」為題發文，只見影片當中，一名女子拿出手機對著7-11咖啡飲料價目表，旁邊男友則不解的詢問「妳...妳在幹嘛？」女子則回答「我...我看不太到字啊」原來，女子是使用相機放大的功能，希望能看清楚菜單上的字，此時店員突然傳來一聲「我們這邊不能拍照」，讓女子尷尬表示「我沒有拍照，我是...」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「超商的價目表真的小到爆＝＝」、「我在外面也是這樣，有的店家字就很小，然後人很多就只能遠遠看啊....」、「真的字超小，不可能到櫃台前才看要喝什麼吧....會被後面的人瞪」、「不只7-11，全家的字也超級小」、「但我比較好奇為何不能拍照啊」、「不能拍照的規定也是蠻詭異的」、「價目單字太小破解技能Get，跟店員講在幹嘛不會被罵吧」、「這邊不能拍照！那麼下次帶望遠鏡好了，字那麼小」。
而《NOWnews》記者一早前往信義區某間7-11查看，發現咖啡飲料價目表上的字的確非常小，而實測該網友方法拿起手機照射價目表並使用放大功能，確實清楚不少，但也立刻遭到值班經理制止指出「這邊不行拍照哦！」記者向店員告知用途後，並經過允許可拍一張咖啡飲料價目表的相片，並於趕緊選定飲品之後就立刻關閉手機。
值班經理向記者透露「不能拍照的原因是因為有一些商標資訊等等考量，所以幾乎超商內都是不能拍照的，如果有看到顧客有明顯在拍照的舉動，我們的義務還是會主動上前說明規定，但如果有這類誤會的情況還請顧客多多諒解，不要認為是我們在刁難」因此民眾下次去超商如果真的有必要需求「拍攝」亦或者是像是原PO並非真的在拍攝，一定也要禮貌告知店員並經過同意哦！（編輯：張嘉哲）