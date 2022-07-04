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國營和公職怎選？ 內行曝「關鍵點」秒答：年薪能破百萬

▲穩定的薪資福利，以及固定的工時，是不少人在挑選工作時的一大考量，因此不少年輕人在踏入社會後，都會嘗試考取國營事業或公務員等職業。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲穩定的薪資福利，以及固定的工時，是不少人在挑選工作時的一大考量，因此不少年輕人在踏入社會後，都會嘗試考取國營事業或公務員等職業。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 10:27:42

穩定的薪資福利，以及固定的工時，是不少人在挑選工作時的一大考量，因此不少年輕人在踏入社會後，都會嘗試往國營事業或公務員等職業發展，許多長輩們也希望孩子嘗試去考取「鐵飯碗」，對此有網友就拋問「國營工作和公職該如何抉擇」，過來人紛紛給予建議。

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一名女網友在Dcard以「國營vs高普考」為題發文，她提及，上述兩者的工作優點都是穩定，但同時缺點也是「太穩定」，因為薪水不太漲，對此商業類科畢業的原PO不禁詢問，「大家覺得哪個比較好？ 升職空間比較大？」並補充，「聽說國營年薪有140萬？不知真假」。

▲網友們紛紛留言公職的唯一優勢在於「人生的下半場」。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲原PO近日因為要選擇國營事業或公職困擾，認為兩者雖然穩定但薪資調幅較小，過來人紛紛給予建議。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
貼文曝光後，網友也熱情給予回應「國營沒辦法讓你發大財，但穩穩做、認真做，累積年資薪水還不錯」、「現在的高普考CP值低，錢比國營、公股銀少，難度卻是最高」、「秒選國營，前提是要考得上」、「國營接主管，往上升可能比公職容易」、「國營職＞高考＞國營雇＞普考，國營工作很多人在考，高考工作內容要斟酌」。

而針對國營事業的薪資，也有網友透露自身經驗，「我在國營的研究單位待了4年，年薪115萬元」、「國營現在要到130萬，可能要25年」、「台電、中油，大概7年100萬，再往後有卡等之類的因素，就要看個人造化」、「20年後才會年薪140萬，而且那是少數人，大部分行政一般在120萬左右」。（編輯：張志浩）

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