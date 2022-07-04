國營和公職怎選？ 內行曝「關鍵點」秒答：年薪能破百萬
穩定的薪資福利，以及固定的工時，是不少人在挑選工作時的一大考量，因此不少年輕人在踏入社會後，都會嘗試往國營事業或公務員等職業發展，許多長輩們也希望孩子嘗試去考取「鐵飯碗」，對此有網友就拋問「國營工作和公職該如何抉擇」，過來人紛紛給予建議。
一名女網友在Dcard以「國營vs高普考」為題發文，她提及，上述兩者的工作優點都是穩定，但同時缺點也是「太穩定」，因為薪水不太漲，對此商業類科畢業的原PO不禁詢問，「大家覺得哪個比較好？ 升職空間比較大？」並補充，「聽說國營年薪有140萬？不知真假」。
貼文曝光後，網友也熱情給予回應「國營沒辦法讓你發大財，但穩穩做、認真做，累積年資薪水還不錯」、「現在的高普考CP值低，錢比國營、公股銀少，難度卻是最高」、「秒選國營，前提是要考得上」、「國營接主管，往上升可能比公職容易」、「國營職＞高考＞國營雇＞普考，國營工作很多人在考，高考工作內容要斟酌」。
而針對國營事業的薪資，也有網友透露自身經驗，「我在國營的研究單位待了4年，年薪115萬元」、「國營現在要到130萬，可能要25年」、「台電、中油，大概7年100萬，再往後有卡等之類的因素，就要看個人造化」、「20年後才會年薪140萬，而且那是少數人，大部分行政一般在120萬左右」。（編輯：張志浩）