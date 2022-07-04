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腿控把握這5天！頂呱呱5隻炸雞腿188元　拿坡里買8送8

▲暑假速食優惠大戰開打，雞腿控鎖定頂呱呱「原味炸雞腿5隻188元」一次吃5天，搭配呱呱包加價購49元。拿坡里炸雞專賣店「買8送8」，義式雞腿桶特價449元，再送8隻義式雞翅。（圖／頂呱呱提供）
▲暑假速食優惠大戰開打，雞腿控鎖定頂呱呱「原味炸雞腿5隻188元」一次吃5天，搭配呱呱包加價購49元。拿坡里炸雞專賣店「買8送8」，義式雞腿桶特價449元，再送8隻義式雞翅。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-04 14:21:17

暑假速食大戰開打了！這次要請雞腿控吃大餐，頂呱呱自7/6起，連續5天推出「馬殺雞」活動，原味雞腿5支只要188元，搭配呱呱包等明星商品，加價購49元優惠。而「被披薩耽誤的炸雞店」，拿坡里炸雞專賣店整桶都是雞腿的「義式雞腿桶」，優惠7.3折特價449元就能買再就送8隻義式雞翅，現賺167元。

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主打美味炸雞的頂呱呱，7/6～7/10一連5天推出「馬殺雞」活動，整整5隻原味炸雞腿，祭出優惠價188元（原價275元），限省87元。這次活動也同樣推出3款銅板加購優惠，只要再加49元，加購呱呱包、或紅茶雪泥(L)或35元指定飲品2杯等明星商品，都可以划算一起帶走，簡直可以自組成澎湃的歡樂套餐。

▲頂呱呱加入暑假速食大戰，推出人人都愛的炸雞腿優惠。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱加入暑假速食大戰，推出人人都愛的炸雞腿優惠。（圖／頂呱呱提供）
提醒「馬殺雞」活動的原味雞腿組，每人限購兩份，加價購每人限購十組。而且該活動只限現場購買，恕不接受電話預訂，（每日每店限量販售，售完為止）喔，想吃的消費者記得要提前排隊啊。

▲7/6～7/10原味雞腿5支188元，再享49元加購呱呱包、紅茶雪泥。（圖／頂呱呱提供）
▲7/6～7/10原味雞腿5支188元，再享49元加購呱呱包、紅茶雪泥。（圖／頂呱呱提供）
拿坡里炸雞專賣店也再度推出整桶都是雞腿的「義式雞腿桶」優惠！即日起不只「買8送8」，還祭出7.3折好康特價449元（原價616元），讓大家可以買「義式雞腿桶（8隻雞腿）」就送8隻義式雞翅，現賺167元，整個暑假直接吃到8月底。

▲跟漢堡王買1送1拚了！拿坡里炸雞專賣店推出特價義式雞腿桶搭配「買8送8」優惠，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底。（圖／翻攝自拿坡里官網）
▲拿坡里炸雞專賣店推出特價義式雞腿桶搭配「買8送8」優惠。（圖／翻攝自拿坡里官網）
喜愛速食的朋友別錯過漢堡王最HOT霸王省優惠券，即日起至8/31，一樣暑假連續2個月吃好吃滿，牛肉堡、薯條、辣薯球等多款餐點通通買1送1；個人超省餐100元起、雙人激省餐最便宜150元等，總共34款優惠組合，一次現省2,700元。

▲漢堡王仲夏狂饗宴，最HOT霸王省七月限定優惠券。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王仲夏狂饗宴，最HOT霸王省七月限定優惠券。（圖／漢堡王提供）

拿坡里炸雞腿「買8送8」！現賺167元　火拚漢堡王買1送1

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