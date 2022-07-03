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拿坡里炸雞腿「買8送8」！現賺167元　火拚漢堡王買1送1

▲跟漢堡王買1送1拚了！拿坡里炸雞專賣店推出特價義式雞腿桶搭配「買8送8」優惠，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底。（圖／翻攝自拿坡里官網）
▲跟漢堡王買1送1拚了！拿坡里炸雞專賣店推出特價義式雞腿桶搭配「買8送8」優惠，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底。（圖／翻攝自拿坡里官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-03 16:53:432022-07-03 17:50:55

不讓漢堡王「買1送1」專美於前，網友暱稱為「被披薩耽誤的炸雞店」，拿坡里炸雞專賣店再度推出整桶都是雞腿的「義式雞腿桶」優惠！即日起不只「買8送8」，還祭出7.3折好康價格，讓大家可以買「義式雞腿桶（8隻雞腿）」就送8隻義式雞翅，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底，實在太划算了。

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大家最愛整桶都是腿的拿坡里「義式雞腿桶」，酥脆外皮包裹著多汁腿肉，一次可吃到8隻雞腿超滿足，即日起不只直接下殺7.3折優惠，還祭出「買8送8」超值好康。原價616元的「義式雞腿桶」現在只要特價449元就能入手，而且再送平常沒在販售的「義式雞翅」隱藏美味，實在是有夠划算。

▲有網友好奇「拿坡里什麼最好吃」，貼文一出，老饕狂推1神物「烤雞」，紛紛大讚「比炸雞好吃」。（示意圖／翻攝拿坡里官方粉絲團臉書）
▲網友暱稱拿坡里為「被披薩耽誤的炸雞店」，不少網友稱讚其炸雞相當美味。（示意圖／翻攝拿坡里官方粉絲團臉書）
而優惠不手軟的漢堡王，夏日則熱血推出最HOT霸王省優惠券，即日起至8/31，一樣暑假連續2個月吃好吃滿，不只有單點超值特價；牛肉堡、薯條、辣薯球等多款餐點買1送1；個人超省餐下殺55折起，100元就能吃飽；雙人激省餐最便宜竟然150元就能吃雙堡；多人分享餐也只要58折起，總共34款優惠組合，一次現省2,700元。

▲背出「40221」密碼優惠，一個人只花不到115元，就能兩人一起吃飽飽。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲背出「40221」密碼優惠，一個人只花不到115元，就能兩人一起吃飽飽。（圖／翻攝自肯德基FB）
還可以搭配肯德基3組「密碼優惠」，爽吃咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、蛋撻等好料狂省371元；還有超浮誇美食「龍蝦一隻雞」，加1元送韓式煎餅。無論是學生還是上班族，都能靠好康優惠爽吃整個暑假。

▲漢堡王仲夏狂饗宴，最HOT霸王省七月限定優惠券。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王仲夏狂饗宴，最HOT霸王省七月限定優惠券。（圖／漢堡王提供）

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