拿坡里炸雞腿「買8送8」！現賺167元 火拚漢堡王買1送1
不讓漢堡王「買1送1」專美於前，網友暱稱為「被披薩耽誤的炸雞店」，拿坡里炸雞專賣店再度推出整桶都是雞腿的「義式雞腿桶」優惠！即日起不只「買8送8」，還祭出7.3折好康價格，讓大家可以買「義式雞腿桶（8隻雞腿）」就送8隻義式雞翅，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底，實在太划算了。
大家最愛整桶都是腿的拿坡里「義式雞腿桶」，酥脆外皮包裹著多汁腿肉，一次可吃到8隻雞腿超滿足，即日起不只直接下殺7.3折優惠，還祭出「買8送8」超值好康。原價616元的「義式雞腿桶」現在只要特價449元就能入手，而且再送平常沒在販售的「義式雞翅」隱藏美味，實在是有夠划算。
而優惠不手軟的漢堡王，夏日則熱血推出最HOT霸王省優惠券，即日起至8/31，一樣暑假連續2個月吃好吃滿，不只有單點超值特價；牛肉堡、薯條、辣薯球等多款餐點買1送1；個人超省餐下殺55折起，100元就能吃飽；雙人激省餐最便宜竟然150元就能吃雙堡；多人分享餐也只要58折起，總共34款優惠組合，一次現省2,700元。
還可以搭配肯德基3組「密碼優惠」，爽吃咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、蛋撻等好料狂省371元；還有超浮誇美食「龍蝦一隻雞」，加1元送韓式煎餅。無論是學生還是上班族，都能靠好康優惠爽吃整個暑假。