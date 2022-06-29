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肯德基「密碼優惠」再挖出3組！狂省371元：繳完稅小確幸

▲六月底繳完稅荷包空蕩蕩，就靠肯德基3組「密碼優惠」撐過去，爽吃咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、蛋撻等好料，狂省371元！連酸辣滴咔泰檸脆雞也有嚐鮮優惠。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲六月底繳完稅荷包空蕩蕩，就靠肯德基3組「密碼優惠」撐過去，爽吃咔啦脆雞、咔啦雞腿堡、蛋撻等好料，狂省371元！連酸辣滴咔泰檸脆雞也有嚐鮮優惠。（圖／翻攝自肯德基FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-29 19:16:18

6月底繳完稅荷包空蕩蕩，肯德基怕大家餓肚子，大方釋出超過3組「密碼優惠」，雙人爽吃咔啦脆雞、咔啦雞腿堡＋蛋撻套餐，現省超過100元，個人獨享義式香草紙包雞也激省72元，一輪吃下來可以現賺371元！偷偷透露，竟然連酸辣滴咔泰檸脆雞也有嚐鮮優惠，專屬吃貨的密碼小確幸，通通一起背起來吃爆整個暑假。

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「40346」兩人分享好食雞

澎湃的咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(小) x 2＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(小) x 2，超值優惠價只要319元（原價元），一次激省168元。

▲背出「40221」密碼優惠，一個人只花不到115元，就能兩人一起吃飽飽。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲背出「40221」密碼優惠，一個人只花不到115元，就能兩人一起吃飽飽。（圖／翻攝自肯德基FB）
「40221」兩人一起吃堡堡

揪同事或好友，一起分享咔啦雞腿堡 x 2＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中) x 1＋百事可樂(小) x 2，特價只要229元（原價360元），現省131元。

▲一個人獨享「40340」義式香草紙包雞套餐，也能現省72元。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲一個人獨享「40340」義式香草紙包雞套餐，也能現省72元。（圖／翻攝自肯德基FB）
「40340」獨享超搭最療癒

等不及其他人，也能一個人爽吃優惠，紙包雞 x 1＋雞汁風味飯 x 1＋原味蛋撻 x 1＋無糖茉莉綠茶(小) x 1，自己就能秒賺72元。

饕客都愛收藏的肯德基密碼優惠，只要於網路訂餐時於優惠專區輸入，或點餐時告知服務人員密碼，都能享有優惠。但注意以上優惠都限定非早餐時段使用（10:30am後），通常適用於內用及外帶。全新3組「密碼優惠」一次吃下來狂省371元，實在太划算。

▲肯德基推泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖/記者周淑萍攝)
▲肯德基最新泰檸脆雞也有優惠。（圖／記者周淑萍攝）
「50343」酸辣滴咔泰檸脆雞嚐鮮優惠

再幫大家挖出最新商品好康折扣，6/28～7/11期間限定「酸辣滴咔泰檸脆雞」嚐鮮優惠，內含：酸辣滴咔泰檸脆雞 x 1＋咔啦脆雞 x 1＋百事可樂(小) x 1，特價只要149元（原價162元），限省13元，售完為止，這款密碼優惠難得外送也能使用。

同場加映，7/5前於「麥當勞歡樂送」網路訂餐輸入優惠碼「WINGS」，訂單需消費滿33元起，即享勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一；必勝客背出「22875」外帶兩個6吋限定口味比薩只要138元。

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