肯德基「密碼優惠」再挖出3組！狂省371元：繳完稅小確幸

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澎湃的咔啦脆雞 x 4＋4塊上校雞塊 x 1＋香酥脆薯(小) x 2＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(小) x 2，超值優惠價只要319元（原價元），一次激省168元。
「40221」兩人一起吃堡堡
揪同事或好友，一起分享咔啦雞腿堡 x 2＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中) x 1＋百事可樂(小) x 2，特價只要229元（原價360元），現省131元。
「40340」獨享超搭最療癒
等不及其他人，也能一個人爽吃優惠，紙包雞 x 1＋雞汁風味飯 x 1＋原味蛋撻 x 1＋無糖茉莉綠茶(小) x 1，自己就能秒賺72元。
饕客都愛收藏的肯德基密碼優惠，只要於網路訂餐時於優惠專區輸入，或點餐時告知服務人員密碼，都能享有優惠。但注意以上優惠都限定非早餐時段使用（10:30am後），通常適用於內用及外帶。全新3組「密碼優惠」一次吃下來狂省371元，實在太划算。
「50343」酸辣滴咔泰檸脆雞嚐鮮優惠
再幫大家挖出最新商品好康折扣，6/28～7/11期間限定「酸辣滴咔泰檸脆雞」嚐鮮優惠，內含：酸辣滴咔泰檸脆雞 x 1＋咔啦脆雞 x 1＋百事可樂(小) x 1，特價只要149元（原價162元），限省13元，售完為止，這款密碼優惠難得外送也能使用。
同場加映，7/5前於「麥當勞歡樂送」網路訂餐輸入優惠碼「WINGS」，訂單需消費滿33元起，即享勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一；必勝客背出「22875」外帶兩個6吋限定口味比薩只要138元。