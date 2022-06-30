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超浮誇美食「龍蝦一隻雞」神到了！ 暑假加1元送韓式煎餅

▲網路流傳韓國釜山的超浮誇美食「龍蝦一隻雞」神到了！澎湃痛風餐就藏在新北中和，業者透露饕客絲毫不手軟，店內銷售冠軍是要價6千元的「帝王蟹蒸」。迎接暑假餐廳祭出用餐加1元，就贈送「韓式煎餅」一整份優惠回饋。（圖／業者提供，授權自IG@cala216________）
▲網路流傳韓國釜山的超浮誇美食「龍蝦一隻雞」神到了！澎湃痛風餐就藏在新北中和，業者透露饕客絲毫不手軟，店內銷售冠軍是要價6千元的「帝王蟹蒸」。迎接暑假餐廳祭出用餐加1元，就贈送「韓式煎餅」一整份優惠回饋。（圖／業者提供，授權自[email protected]________）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-30 18:35:40

韓國釜山人氣美食「龍蝦一隻雞」竟然在台灣也吃得到，以經典韓國雞湯搭配超浮誇的海鮮好料，在網路上流傳超震撼、光看就痛風的澎湃美照，原來是出自「旺月栻-부산 韓雞 龍蝦一隻雞」餐廳，位置就藏在新北市中和區。《NOWnews今日新聞》循著美味找到業者蔡先生，透露開幕至今，最受歡迎的銷售冠軍，竟是要價6千元的「帝王蟹蒸」；有感忠實饕客犒賞五臟廟不手軟，餐廳迎接暑假還祭出用餐加1元，就贈送「韓式煎餅」一整份。

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在方形特製盤上滾燙啵啵作響的「龍蝦一隻雞」，直接放入整支雞與碩大的波士頓龍蝦，搭配現流白蝦、日本扇貝、蛤蜊、透抽，甚至鮑魚、及淡菜，滿到快要溢出來的新鮮美味，通通濃縮在一鍋精華中。

▲許多民眾都是為了韓國經典一隻雞搭配龍蝦而來。（圖／業者提供，授權自IG@miyakemi）
▲許多民眾都是為了韓國經典一隻雞搭配龍蝦而來。（圖／業者提供，授權自[email protected]
業者蔡先生透露，「旺月栻-부산 韓雞 龍蝦一隻雞」是由熱愛韓國美食的一群台灣朋友開設，聘任韓國主廚導入釜山人氣美食，以經典一隻雞鍋為基底，分別搭配石斑魚、波士頓龍蝦等豪華海鮮一起烹煮鮮美滋味，甚至還不手軟豪邁放入整支帝王蟹。

只要在店內點用任何一鍋，都可以688元再加點一整隻波士頓龍蝦，讓不少饕客慕名而來。業者蔡先生坦言，原以為實惠的海鮮組合應該比高價美食更親民好入手，沒想到開幕以來，「最受歡迎的銷售冠軍，竟是要價6千元的『帝王蟹蒸』，這也讓我們有點出乎意料」；其次則是名為「深海中的姑娘」的千元套餐。

▲店內的韓式炸雞、彩色刀削麵、以起司炙燒過的雪花煎餅，都是人氣餐點。（圖／業者提供，授權自IG@cala216________）
▲店內的韓式炸雞、彩色刀削麵，都是人氣餐點。（圖／業者提供，授權自[email protected]________）
蔡先生透露，原價6,680元的「帝王蟹蒸」，回饋給會員的價格是直接便宜了800元；雖然加入會員需酌收388元費用，但各式套餐都能享有會員價優惠，從最便宜的「釜山一隻雞鍋」折抵180元起，到最高價的8～10人套餐，可以現省1,520元，相對划算不少。

▲像披薩一樣放滿蝦子，再以起司炙燒過的「雪花煎餅」，也很受歡迎。（圖／業者提供，授權自IG@miyakemi）
▲像披薩一樣放滿蝦子，再以起司炙燒過的「雪花煎餅」，也很受歡迎。（圖／業者提供，授權自[email protected]
雖然今年4月份才剛隆重開幕，就遇上每日本土確診案例破萬的疫情嚴峻時刻。業者仍密切關注消費者用餐趨勢，迎接暑假先祭出1元加菜的回饋活動，只要消費者憑「學生證 」或「20歲以下小朋友」或「三人以上用餐」，加1元就贈送「韓式煎餅」一整份。

▲王品藝奇推「浮誇美食」攻外帶，「浮誇海陸雙拼釜飯」在堆高爆量炙燒嫩肩骰牛上，再擺上兩尾浮誇炸蝦，好料多到滿出來，現在外帶自取還打88折。杏桃鬆餅屋也有外帶「鬆餅杯杯」，讓民眾在家也能當網美。（圖／翻攝自藝奇 日本料理岩板燒FB）
▲王品藝奇也推出把滿滿食材堆高高的「浮誇美食」攻外帶。（圖／翻攝自藝奇 日本料理岩板燒FB）
同樣搶攻「浮誇美食」的還有王品集團，推出一系列充滿視覺系的外帶新菜，主打日式料理的藝奇打造了三款高CP值的「火爆系列釜飯」，放滿和牛和厚塊鮭魚超吸睛，尤其「浮誇海陸雙拼釜飯」，在堆高爆量炙燒嫩肩骰牛上，再擺上兩尾浮誇炸蝦，超豪邁大手筆的好料多到滿出來，讓民眾在家也能當網美。


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