超浮誇美食「龍蝦一隻雞」神到了！ 暑假加1元送韓式煎餅

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業者蔡先生透露，「旺月栻-부산 韓雞 龍蝦一隻雞」是由熱愛韓國美食的一群台灣朋友開設，聘任韓國主廚導入釜山人氣美食，以經典一隻雞鍋為基底，分別搭配石斑魚、波士頓龍蝦等豪華海鮮一起烹煮鮮美滋味，甚至還不手軟豪邁放入整支帝王蟹。
只要在店內點用任何一鍋，都可以688元再加點一整隻波士頓龍蝦，讓不少饕客慕名而來。業者蔡先生坦言，原以為實惠的海鮮組合應該比高價美食更親民好入手，沒想到開幕以來，「最受歡迎的銷售冠軍，竟是要價6千元的『帝王蟹蒸』，這也讓我們有點出乎意料」；其次則是名為「深海中的姑娘」的千元套餐。
蔡先生透露，原價6,680元的「帝王蟹蒸」，回饋給會員的價格是直接便宜了800元；雖然加入會員需酌收388元費用，但各式套餐都能享有會員價優惠，從最便宜的「釜山一隻雞鍋」折抵180元起，到最高價的8～10人套餐，可以現省1,520元，相對划算不少。
雖然今年4月份才剛隆重開幕，就遇上每日本土確診案例破萬的疫情嚴峻時刻。業者仍密切關注消費者用餐趨勢，迎接暑假先祭出1元加菜的回饋活動，只要消費者憑「學生證 」或「20歲以下小朋友」或「三人以上用餐」，加1元就贈送「韓式煎餅」一整份。
同樣搶攻「浮誇美食」的還有王品集團，推出一系列充滿視覺系的外帶新菜，主打日式料理的藝奇打造了三款高CP值的「火爆系列釜飯」，放滿和牛和厚塊鮭魚超吸睛，尤其「浮誇海陸雙拼釜飯」，在堆高爆量炙燒嫩肩骰牛上，再擺上兩尾浮誇炸蝦，超豪邁大手筆的好料多到滿出來，讓民眾在家也能當網美。