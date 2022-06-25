在家當網美！王品「浮誇美食」外帶 炸蝦鮭魚牛肉滿出來
防疫居家只能隨便吃？現在在家也能當網美！王品集團推「浮誇美食」攻外帶，主打日式料理的藝奇新推出三款高CP值的「火爆系列釜飯」，放滿和牛和厚塊鮭魚超吸睛，尤其「浮誇海陸雙拼釜飯」，在堆高爆量炙燒嫩肩骰牛上，再擺上兩尾浮誇炸蝦，超豪邁大手筆的好料多到滿出來，外帶自取再打88折。杏桃鬆餅屋也有視覺效果滿分的5款外帶「鬆餅杯杯」，限時二週販售供應到6月底。
採用高湯現炊釜飯的「藝奇」，以浮誇、大份量、高CP值的外帶新菜色寵客，主廚推薦的岩板燒和牛釜飯，將入口即化的和牛炙烤過後鋪滿在青蔥上，再搭配滿滿鮭魚卵，增添鮮味；浮誇海陸雙拚釜飯，在堆高爆量炙燒嫩肩骰牛上，再擺上兩尾浮誇炸蝦，好料滿到不知如何下手，竟然只定價170元，現在外帶自取優惠打完88折，一碗只要149元實在太驚人。
爆鮭釜飯則以慢火炙烤大塊厚實鮭魚，搭配糖心蛋與精選時蔬，爽口滿足鮭魚控。上述三款「火爆系列釜飯」，即日起至6/30，外帶自取再享88折優惠，划算開吃。
王品新開幕的頂級燒肉餐酒館「最肉」，6/22推出全新外帶輕食，醬燒牛肉焦糖吐司Box，放入醬燒牛肉焦糖吐司及焙煎堅果胡麻沙拉；秘烤豬五花佐燉煮牛筋飯，一次吃得到燒烤後濃香多汁的豬五花及入口彈舌的慢火燉煮牛筋，還可以另外搭配明太子山藥或手沖牛肉山藥湯，自組一個豪華套餐。
為鼓勵民眾享受外帶美食，王品集結旗下中餐四大品牌，莆田、享鴨、丰禾台式小館、來滋烤鴨，即日起至7/15，外帶滿1000元現折100元，再贈各品牌千金飯票。
杏桃鬆餅屋為讓大家方便外帶，將經典的薄鬆餅變身成視覺效果滿分的5款外帶「鬆餅杯杯」，不只推出芒果優格與覆盆子優格滿足午茶時光，更特別打造舒肥雞沙拉、活力蔬食、鮪魚沙拉3款鹹食選擇。其中SOGO百貨台北復興館分店，特別於每日下午4點～7點期間，在捷運連通的B2層設有販售點，路過就能輕鬆外帶回家，即日起～6/30限時二週販售供應。
※【NOWnews 今日新聞
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