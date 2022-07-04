挑戰幫女友拍照！「比基尼妹」意外高清闖入：男友可換了
現在男女朋友外出的時候，愛漂亮的女生總是希望能夠在景點留下美麗的照片，因而會請男友協助拍照，但畢竟一般男生如果非攝影專長的話，拍攝手法通常沒有那麼純熟。近日，就有網友分享一組照片，是一名女子請男友幫自己拍照，沒想到成品令人哭笑不得，引起萬名網友朝聖該張照片，直呼「男友可以換一個了！」
一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文分享一組照片表示「此時不換更待何時！」透露這是女方要求男友拍攝的一組逗趣照片，只見兩張照片當中，第一張女生距離較近，不過女生的臉卻整個失焦，反而在後方的比基尼辣妹相當吸睛；而第二張遠景的圖片女生仍然失焦，比基尼妹起身走動依舊被男友給拍下，整個成品滑稽到不行。
而記者循線追查發現，這組照片是來自泰國網友「Jakapong Thongdee」拍攝，據泰國《[email protected]!》報導，當時他與女友和另一名女性友人共同出遊，拍攝美照時要求她們對著鏡頭不斷變換姿勢，不過卻意外發現當時背景後有亮點「女主角」，因此不斷拍攝，隨後將這組這片發上個人社群，意外造成瘋傳。
如今也被台灣網友轉貼臉書社團，吸引上萬網友朝聖，不少人紛紛留言「男友可以換一個了」、「男友：我沒拍錯啊？後面有辣妹怎可能不先拍」、「這個男友不能要了」、「該說男友這拍照技術算好還是不好呢」、「其實對於你男友的拍照技巧我是沒辦法定論好或者不好啦.....」、「穿太保守了！沒辦法吸睛！後面的人就先搶先一步囉！」、「現在相機也是懂追焦欸」。
而另外也有網友搞笑直接將整張照片中，除了「比基尼妹」以外的人都修圖修掉，完全無違和像是真的在拍「比基尼妹」的獨照那般，又讓不少網友笑翻「我就說攝影師本來就要這樣P圖，女友只是煙霧彈」、「太好笑，完全無違和」、「看來男友攝影功力真的不差啊！」（編輯：張嘉哲）