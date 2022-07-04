25歲男「月存45K」！曬存款遭女友狂酸 網見數字卻震撼
儲蓄是相當重要的理財觀念，就有一名男網友透露，他和女友說好一起努力存錢買房，沒想到存到180萬時，卻被女友唸「怎麼這麼少，現在年輕人怎麼都沒在存錢」，讓他相當不滿，貼文曝光後，網友紛紛搖頭驚嘆：「感覺你很不錯了耶！25可以存到快200了，打死一票人了吧！」
該名網友昨（3）日在Dcard中貼文，他以「25歲還沒存到200萬，被女友說怎麼都沒在存錢」為題，表示上個月剛滿25歲，之前和女友說好努力存錢一起買房，而他月薪55K住家裡，目前每個月都會盡量存40K到45K左右，再加上有在投資，目前存款180到190萬。
原PO指出，女友近期問他存款到200萬了沒有，他回答可能還沒有，卻被女友唸「怎麼這麼少，現在年輕人怎麼都沒在存錢」，雖然女友也是努力存錢，存款也超過200萬了，但被否定讓他忍不住怒喊：「火立刻衝到頭頂！每天努力帶便當省錢，不敢亂買新遊戲3C品的我算什麼」。
貼文一出，網友紛紛留言，「月薪55K，月存40-45K，太拼了吧」、「金錢上有衝突就建議分手，永遠都不會滿足的」、「男生還要等當兵跟當兵，這些時間她應該沒算到」、「分手啊幹嘛這麼辛苦，有賺錢就要讓自己過好一點，不要搞到最後人財兩失」、「比這個有意義，家裡跟的資源又不可能一樣，甚至可能根本沒有」。
另外，也有不少人驚喊，「感覺你很不錯了耶！25可以存到快200了，打死一票人了吧！」、「現在25歲要存到200萬，真的很看家裡還有工作能力」、「我快25， 連50萬都沒有謝謝」、「我28歲存款剩98元」、「我也25，存款才剛破10萬」、「40歲薪水28000，剛查戶頭存款27塊」、「25，兩百萬是靠自己的話很厲害啊」。（編輯：賴禹妡）