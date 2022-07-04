房貸快繳完！友勸賣35年老公寓 內行反曝「1招」賺更多
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步，近日一名網友則表示，過去她花了300多萬買了一間中部老公寓，屋子現況良好，地點也不錯，但身邊的朋友卻不斷建議將其「賣了換新的」，讓她相當猶豫，文章引發討論。
原PO在Dcard發文表示，自己在2009年花了300多萬買了中部35年的老公寓自住後，就一直努力賺錢繳納房貸，預計2024年就能繳清，一個月最少能多快2萬現金，算是鬆了一口氣，不過隨著房貸即將結束，她也開始思考這間老公寓的未來規劃。
原PO提到「房子舊歸舊，但狀況還不錯，地點也佳，全台停電永遠沒這區的事，附近可以一路從幼兒園念到大學畢業沒問題」，不過身邊在賣房網的仲介朋友，卻一直建議她賣掉換新的，對此原PO認為「聽鄰居才賣400多萬，價格多不到100就覺得猶豫，這裡租人，價格大概可以開到1.6萬吧，畢竟基本家用電器都齊全，只是這樣我就得回家蹭爸媽的房」。
貼文一出，網友紛紛回應「地點佳，但是房屋年齡高，一律出租」、「拿去租一定比較划算」、「妳可以現在就搬回家，把房子租出去，這樣妳隔月開始貸款就只要再貼個幾千就好啦」、「我們家在北屯也有一間將近40年的老公寓，也是一個月大概1.2w租給別人」。