10年好友借住2年！義氣男不收「水電房租」 結局超心寒
在萬物皆漲的時代，許多人的薪水不足以承受生活所需，嚴重甚至會走到無家可歸的窘境，對此一名網友卻分享，他好心讓認識10年的好友住在自己家中2年，期間無收取任何房租和水電費，近日因種種原因請對方搬出去住，想不到人離開後，卻有如人間蒸發，讓屋主相當心寒，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文提及，他近10年的好朋友住在自己家已經2年，因為疫情且朋友是屬於不打疫苗派的人，加上原PO老婆剩下1個月的時間就要生產，因此請對方提前一個月搬出去住，不過朋友在答應要求且搬離後，不僅人間蒸發，甚至房租、家用的水電瓦斯費，在這2年都沒有繳過。
原PO無奈嘆道，「當初會答應讓他搬進來，是因為當時他有經濟問題，希望後面再補償給我，而他在台積電的外包廠商工作，哥哥則是台積電的員工，結果東西搬走後人就直接消失，臉書還被他封鎖，我和他沒有金錢上的糾紛，一直都以好朋友的方式生活，也替他省了2年的房租，為什麼他可以如此的忘恩負義，就連最基本的生活水電瓦斯費都沒付給我人就消失？」
貼文一出掀起討論，網友紛紛留言聲援「他願意搬出去，沒有趕不走你就要偷笑了」、「水電費買一個朋友，你要萬幸了」、「換個角度！送走一個損友多好」、「以後不會有交集了，放下你才能釋懷」、「這種忘恩負義的人太多了、就當做善事、功德一件心裡會好受ㄧ點」；也有人提醒「門鎖記得全部換掉」、「為了家人一定要換鎖，之後也把他臉書封鎖吧，不要再讓他有機會了」。（編輯：張志浩）