永慶房屋賣海砂屋非個案？再有受害人指控：被同套路擺平

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劉小姐事後通知仲介並要驗「氯離子」，沒想到永慶房屋的仲介聽聞後積極勸阻不要驗，並建議請房仲配合的技師先做「結構安全」檢查。報告出來後，劉小姐詢問專家才知，永慶配合的技師所做成的報告並「不是」結構安全報告，相關報告也無公會蓋章，不具公信力。「跟我同樣狀況的，還有其他4個買家，大家都收到同樣一份報告，但根本沒用！」如今事過兩個月，劉小姐指出，賣方依舊沒出面協調，導致此案仍是持續空轉！
也有類似遭遇的台北市朱小姐向《鏡周刊》表示，去年6月透過永慶房屋北市民生圓環直營店，以1650萬元買下中山區40年老公寓，翻修拆除原有裝潢時，赫然發現鋼筋外露且嚴重鏽蝕，疑似買到海砂屋，深覺受騙。
另外，在內湖買房的陳先生和A先生，也都與劉小姐一樣拿到「現況勘查評估書」，明顯與「結構安全報告」不同。當中令人疑竇的是，這些評估書都是由同一家土木技師事務所的蘇姓土木技師僅「依目視、檢視」結果都說房屋安全沒問題，而不同份報告針對不同物件出現的「鋼筋外露及隆起」、「梁柱穿孔」等情形，皆歸咎為「以往地震等外力」所為，讓他們不能苟同。
除了海砂屋爭議，台北市B小姐3月透過永慶購買一處大坪數住宅及3個車位，成交後卻被代書告知，坪數變少。B小姐向永慶反映後，得到的回覆竟只是車位部分的公設比算錯，多算的購屋款也沒有要退，以實價登錄一坪56萬元計算，B小姐等同多花400多萬買到幽靈坪數，今（4）日再向《鏡週刊》控訴永慶房屋推拖擺爛。面對諸多事件，不禁讓人對永慶房屋「先誠實再成交」的標語打上大大問號。
針對以上爭議，消基會房屋委員會委員、天時地利不動產顧問總經理張欣民提醒，要避免買到海砂屋，最重要的訣竅就是看屋要仔細，最好看屋的時候看房子「素顏」的樣子，也就是未經裝潢的屋況，如果有大片水泥剝落、鋼筋裸露，那肯定要多多考慮再下手。如果看屋的時候已經有裝潢，建議最好從維修孔、角落去觀察有沒有異狀，甚至跟屋主協商事先取樣鑽孔送驗，才能避免後續的糾紛與爭議。
張欣民強調，如果真的不幸買到海砂屋，在協商過程中，一定要跟屋主、房仲先確認要送交哪一個第三方公正單位來檢驗，切不可偏信對方的保證，也不要自行去找，以免落得「公說公有理、婆說婆有理」的情況，等到協商確認由第三方公正單位處理出爐，才會符合各方的結論。如果房子真的有問題，而屋主不願意退款，就必須先向地方政府消保官提出申訴，先進行協調工作，如果協調不成，最後才是走法院提告。
張欣民說，海砂屋的狀況屬於合約中「物的瑕疵擔保」項目，正常來說都會在合約內載明，比較麻煩的是，除非真的有結構上安全問題，法院才會判定要退屋還款，否則如果只是局部狀況，法院通常只會判決退回部分金額，所以消費者事前還是應該要睜大眼睛，以免後悔莫及。
而永慶房屋表示，有些有裝組的房子無法得知屋況，部分案件經協商已取得共識，劉小姐的案子已經進入訴訟程序，不便再作評論。而永慶委託檢驗的結構技師都是合格技師，若認知有差異公司予以尊重，至於車位坪數問題，目前仍努力與買方協調中。