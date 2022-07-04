小米最強不是手機？「低調神物」爆出來：難怪超多人愛
隨著科技越來越發達，不少電子產品品牌也是越出越多，民眾可依照符合自己的需求來去做選擇。而其中小米雖然以智慧型手機出名，但周邊產品也相當多，就有網友討論「大家都會買小米的什麼東西？」貼文引來廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「老實講，第一次去小米的專賣店的時候，真的什麼都找得到，論互聯整合跟國產都沒人跟得上，我自己也有小米的吸塵器、行動電源，老實說不連網路的東西好像也沒差，想問大家會用小米什麼東西呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「行動電源超好用」、「行動電源阿，用了好幾顆，很耐用」、「檯燈，他們的檯燈真的不錯，還蠻好看的」、「電動牙刷不錯」、「延長線！比市面便宜很多」、「以品牌來說小米的東西真的是包山包海，而且真得不錯用」、「所有東西，至少比很多台灣國產好」、「螢幕掛燈、行動電源、等不用連線的都很強」、「快充頭和行充好用便宜」、「小米買周邊的家電跟3C用品CP值真的很高」。
綜合網友意見，多數人大推小米牌的「檯燈」、「行動電源」、「電動牙刷」等非手機類型的商品，因其便宜又有品牌，對比其他3C品牌，包山包海的特性讓小米在台灣崛起，有越來越多人都喜愛使用小米3C、家電的周邊商品。（編輯：張嘉哲）