砸上千元買皮夾！她幾年後割開 見夾層塞「這張」傻眼了
許多人喜歡買專櫃皮夾，即使價錢貴，卻認為更為耐用，不過一名網友透露，她花了上千元買名牌皮夾，最後要丟棄前割開一看，竟見夾層裡是塞廣告厚紙，讓她當場看傻眼，貼文一出立即引起熱議。
該名網友日前在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，她表示幾年前花了上千元買了名牌長夾，沒想到要丟棄前割開皮革看，竟發現夾層被塞了厚厚的廣告紙，只見照片中的紅色長夾被撕開皮革後，露出半張廣告紙，上頭寫著「義大利經典披薩」，看起來十分突兀。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「真環保材質」、「最疑惑的是還不是塞包的廣告紙，居然是吃的」、「證明是義大利進口啊」、「披薩口味的包」、「還送折價卷」、「很環保，給過」、「最後的價值是這張買披薩有打折」、「建議每個女生都去割一下包包看看」。
不過，也有網友指出，「其實很多都是這樣」、「夾層塞紙是蠻正常的，只是可以不要用廣告紙嗎」、「這是正常的做法，大量生產的長夾為了成本考量，內襯都使用硬紙板來製作」、「很正常喔，皮革硬挺的秘密～紙很輕，是很好的皮革襯，恭喜你割開潘朵拉的長夾」、「其實這很正常，做包做夾要硬挺會在裡面填充內裏，而填充的內裡有很多種材質」。（編輯：賴禹妡）