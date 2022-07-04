外送員見備註氣笑！奇葩內容太歪樓：國文是體育老師教的
近幾年外送行業興起，平台設置備註欄以便顧客提供資訊，一名外送員卻在看到備註內容後氣笑，簡單一句「將食物放在大廳管理員前的櫃台」，客人卻以極為奇葩的字眼敘述，令他直呼：「遇到國文是體育老師教的客人！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，認為這年頭當外送員會被客人氣死或笑死，因為他接到一單附註寫「走近玻璃門後，會看到管理員坐落在大廳的中央，跟他對視以後將餐點放置在櫃台上即可」。這奇葩又詳細的指令相當逗趣，原PO吐槽：「管理員『坐落』在大廳中央，你當管理員是九天玄女駕駕駕駕駕到嗎？」，「然後還要我跟他確認過眼神才能放餐點？這樣叫我這個鋼鐵直男情何以堪？我這輩子只跟女生對視，拒絕跟男生對視！」，認為自己是「遇到國文是體育老師教的客人，更是讓我哭笑不得。」
網友們對此備註深感爆笑：「確認過眼神，外送遇上對的人～」、「管理員會掃描瞳孔，跟資料庫比對是不是真的是外送員」、「看到他心裡發寒就對了」、「看來社區管理員很大一尊...」、「管理員=類地基主」、「對視的時候記得不能眨眼，要保持一次只能閉一隻眼睛，慢慢後退離開，要是同時眨眼的瞬間管理員會瞬移出來把你脖子扭斷」。
此外，有另一名外送員也分享自己的奇遇，有客人在備註要求他「直接破門」。
依教育部國語辭典修訂本，座落通坐落，能描述山川、房屋的位置方向，也能寫人在某處休息、落腳，故假設管理員已下班，在大廳中臨時「飲食坐落」，那該客人的用法並沒有太大問題。（編輯：李惠婷）