雪碧高燒39度送醫！AV導演揭「最大禍首」：網美們別僥倖
譽有「情色教主」美名的網紅雪碧（方祺媛），日前突然自爆掛急診，並曬出坐輪椅打點滴的憔悴模樣，震驚不少粉絲。對此，雪碧前經紀人兼好友的AV導演圤智雨也發文揭現況，並指出最大禍首就是「整型太頻繁」才會導致腎、肝全發炎，並藉此來呼籲各位網美，「別僥倖」。
雪碧2日在個人臉書PO文表示自己發燒到39.2度，當晚便衝去掛急診，並曬出坐輪椅打點滴的模樣，只見她面容憔悴，全身虛到瘦弱，而今（4）日又證實自己兩顆腎、肝發炎，必須插針插3個消炎藥點滴、白血球指數+40，「醫生說我能撐2天已經很厲害了，但昨天沒沒病房，只能回家休息，以後肚子有痛感，真的好好看一下，不然多多賺錢孝順父母」。
對此，好友圤智雨得知後形容，雪碧幾乎一個禮拜7天就有8天在喝酒，而且還非常愛吃辣，「以前我跟她合作時，別人減肥排油藥吃ㄧ顆就拉到死，她是屬於為了美可以吃七顆的，普通人的大辣對她來說是小辣」，而且早在10年前就提醒過對方。
怎料，圤智雨再度發文更新近況，和雪碧通話後得知，原來她不僅愛喝酒吃辣，還愛喝冰、吃太重鹹、日夜顛倒等等都是問題，但讓雪碧免疫力下降的最大禍首竟然是「整型太頻繁」，才導致兩顆腎跟肝發炎。
最後圤智雨呼籲，「這傢伙現在很虛弱，要找她一定找不到，找到我問她的事可能會比較快一點，總之，各位愛美的網美們，整型過頭的代價就是這張照片這樣，別僥倖！」
網友們也紛紛感到驚訝，「祝福雪碧早日康復」、「可能一直動刀，中醫學解說『氣虛』」、「感覺變超瘦，建議好好休息，多吃一點」、「請代我們慰問她」、「女人為了美這件事已經到難以理解的地步」。（編輯：詹鎰睿）