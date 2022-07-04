超商「微波大魔王」是它！失敗後果超崩潰 店員無奈認了
超商林立是台灣街上常見的景象，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品，也成為不少人三餐來源，其中「微波食品」就是熱門選擇，對此也有超商店員分享，某種食品在微波上相當困難，幾乎每次流程跑完都要清理微波爐，讓他相當崩潰，貼文引起討論。
一名超商店員在Dcard發文表示，「請問茶碗蒸到底要怎麼微波？我們沒附紙碗啥，每次微波每次爆，然後就要重複清理爐內，也怕客人看了沒食慾 ，有解決方式嗎？」而針對此議題，過去也有網友在Dcard發起討論，提到自己喜歡吃茶碗蒸當宵夜，但卻發現每間超商的微波方式都不一樣，光是學校周邊3間就有3種作法，好奇是否有正確的方式。
兩則貼文一出掀起熱議，網友紛紛留言回應「因為茶碗蒸很難微波，會爆開」、「茶碗蒸真的是會讓店員感到頭疼的商品」、「超商社團常常看到新手店員在問茶碗蒸怎麼微波」、「我遇過倒扣在方形盒，微波後還拿掉塑膠盒，天氣很冷，拿回家還冷掉，直接變鹹布丁，感覺就超難」。
不過也有一些超商店員分享自身作法，提供網友參考，「全家的作法是正放按1、倒放按1、正放按1，每次都要拿出來搖一搖再繼續微波」、「我們是開個小洞，慢慢按1到熱」、「我們店比較麻煩，用關東煮的紙碗裝水，淹過茶碗蒸後再放進微波爐」、「我們店是撕開封膜，拿咖啡杯蓋蓋著，把杯蓋開口打開放進去微波」、「我們是撕開包裝，倒扣在關東煮碗裡微波」。（編輯：張志浩）