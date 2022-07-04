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只會單喝？咖啡混「1神飲」清爽回甘　她讚爆：夏天必備

▲有網友表示，她把咖啡和冬瓜茶配在一起，沒想到味道竟驚為天人的好喝。（示意圖／取自photo AC）
▲有網友表示，她把咖啡和冬瓜茶配在一起，沒想到味道竟驚為天人的好喝。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 15:34:17

夏天最適合來一杯冰冰涼涼的飲品，既清爽又消暑！近日就有網友表示，她把咖啡和冬瓜茶配在一起，沒想到味道竟驚為天人的好喝，不但回甘又順口，貼文一出，老饕們眼睛全亮，嗨喊：「看樣子不跟風一下不行！」 

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該名網友昨（3）日在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示本來以為網紅都在亂推薦，沒想到將咖啡搭上冬瓜茶，發現味道根本好喝到爆，「冬瓜的甜被咖啡口感中和」，回甘又順口，讓她狂讚：「完全就是一杯夏天該有的冰咖樣！」 

▲（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）
▲有網友表示，她把咖啡和冬瓜茶配在一起，沒想到味道竟驚為天人的好喝。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）
貼文一出，網友紛紛留言，「更上一層樓了」、「又有新喝法」、「好另類的搭配」、「上次跟風咖啡加蘋果西打，真的不錯！改天來試試看加冬瓜茶的」、「很好奇這樣黑白泡會不會烙賽」、「咖啡加冬瓜茶真的很對味又順口」、「好想試試」、「看樣子不跟風一下不行」、「筆記學起來，感覺夏天的咖啡和很多飲品都能搭」、「我們家的老爺，以前就是咖啡加冬瓜茶，我還覺得他另類了⋯原來現在流行這個」。 

另外，也有網友推薦，「咖啡＋杏仁茶也是絕配」、「可樂＋咖啡＝好喝」、「配檸檬冰塊，應該不賴」、「咖啡加杏仁粉很好喝，以前有個牌子就是這樣賣，三合一咖啡」、「試了可樂、蘋果西打、雪碧，雪碧最好喝」、「咖啡可以加豆漿，黑咖啡加麥芽糖更是一絕，真的好喝，可以參考看看喔」。（編輯：賴禹妡） 

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