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阿嬤幫孫檢查功課！家長欄簽「2字」她笑到流淚　網讚翻

▲一名媽媽分享婆婆幫孫子檢查作業後，在家長欄簽名的可愛事蹟。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲一名媽媽分享婆婆幫孫子檢查作業後，在家長欄簽名的可愛事蹟。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 15:57:24

現代人生活忙碌，有時因故無法照顧小孩，就得出動家中長輩幫忙。就有一名媽媽因為有事不在家，便請婆婆幫忙顧孩子並且帶看功課，沒想到婆婆在孩子的作業簿上家長簽名欄留下「2個字」，瞬間讓她笑到流淚！

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這名媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，表示「我要抱怨我有個可愛的婆婆」，文中提到自己因為有事不在家，只好拜託婆婆幫忙照顧孫子，並且代為檢查功課。沒想到婆婆盡責地幫小孩檢查完作業後，就在孩子的注音作業簿上的家長簽名後方簽下「阿嬤」2字，幽默又直接的舉動讓原PO看見後笑到流眼淚，「是我笑點太低嗎？」

▲原PO的婆婆在家長簽名欄簽下「阿嬤」2字，直白又幽默讓原PO忍不住噴笑。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO的婆婆在家長簽名欄簽下「阿嬤」2字，直白又幽默讓原PO忍不住噴笑。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文一曝光，立刻引來許多網友紛紛笑說：「阿嬤簽名檔太可愛了」、「好直白，就是阿嬤」、「免得小孩要解釋這誰的簽名啊」、「看到阿嬤簽的我也笑了 ，但也沒錯阿嬤啊」、「被戳到笑點」、「這個一定要裱框起來當作傳家寶」、「那欸架古錐」、「這個簽名多麼的具有公信力啊，老師會被震懾」。

另外也有過來人分享案例：「我婆婆也會簽日文～歐巴醬」、「阿嬤以前懶得寫阿嬤……直接畫一隻蝴蝶，隔天被老師叫去問」、「我媽去接我兒子放學，也是在接送簿上面簽『阿媽』」、「我爸也曾經簽阿公過」、「我婆婆會簽奶奶＋自己的名字」、「我做月子期間，婆婆也是這樣簽聯絡簿（阿婆），很可愛」、「我兒幼稚園時婆婆也簽過（阿嬤），當時笑到並軌」。（編輯：陳珮瑜）

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