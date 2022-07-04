麥當勞點餐多喊「2字」！釣出隱藏服務 網讚：爽度爆表
知名速食品牌麥當勞不但餐點美味，提供的服務也時常讓顧客感到驚喜，就有一名網友分享，他近期才發現原來在麥當勞點餐時，可以和店員要求「紙包」，如此一來漢堡及麥克雞塊就不會使用盒裝，對部分人來說更方便食用，貼文曝光後，讓網友也嗨喊：「原來可以用紙包，每次拿盒子都覺得好佔空間！」
該名網友昨（3）日在PTT貼文，他以「麥當勞紙包？」為題，表示在麥當勞點套餐時，聽到前方排隊的人說大麥克要改紙包，「我都不知道什麼時候有這個服務，依樣畫葫蘆的也點了紙包，連同加點的麥克雞塊也可變為紙包」，拿到餐點後讓他驚喜直呼：「什麼時候有的服務啊？麥當勞怎麼都不推廣？這樣大麥克就不會掉一堆蔬菜出來了，加上環保杯，這樣真的環保多了！」
貼文一出，許多網友也驚喊，「原來可以這樣子」、「原來可以紙包，下次我也要紙包了，紙盒真的沒很方便」、「酷耶！第一次知道」、「原來可以紙包啊，吃起來方便多了」、「原來可以用紙包，每次拿盒子都覺得好佔空間」、「下次試試」。
另外，也有早就熟悉這項服務的網友留言，「加菜紙包＋1好久了，雖然漢堡醜醜的但是不用手直接拿比較方便」、「大麥克紙包爽度真的很高」、「有啊，算是客製化的服務，雞塊就是用雞塊袋」、「麥當勞的隱藏服務，這樣環保又貼心」、「點勁辣雞腿堡時，我都要求紙包，不想沾手」、「紙包生菜餡料不會到處掉」、「一直都可以，配料不會一直掉」、「紙包吃漢堡很爽」。（編輯：賴禹妡）