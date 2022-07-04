路邊掛「巨大白布」要做啥？眾曝背後神用途：實在太懷念
在每個人長大的過程中，一定會有些特別的人事物，會在童年的回憶中留下深刻印象，尤其在過去智慧型手機還不普及的年代，各式各樣的玩具、休閒活動更是人們的心靈寄託，對此有網友就分享一張「路邊掛著白布」的照片，貼文勾起許多人的回憶，並紛紛解答其用途。
一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「現在小孩應該不知道這是什麼？」並附上一張照片，圖中可見，在某條馬路旁的廣場上方，有人將繩子捆綁在水塔和路燈桿上支撐，並將一塊巨大的白布吊掛起來，白布的四邊還有紅線圍住，不禁讓人好奇它的用途。
貼文一出掀起網友熱烈討論，紛紛回應「這啥啊，完全沒見過」、「剛問了小三和小五的孩子，一個說晾衣服一個說擋太陽」、「這是擋太陽吧？最近那麼熱」、「曬東西有必要那麼麻煩嗎」、「很像阿嬤正在曬棉被」、「現在小孩看到這個應該會想說，怎麼會有這麼大的口罩」、「廟附近好像比較常見，但不知道是要幹嘛」。
不過，也有許多網友一人就認出，這塊白布其實是早期露天電影院的投影屏幕，「白天看布袋戲，晚上看電影，兒時回憶」、「廟旁酬謝時的露天電影院，以前興盛期旁邊還會有很多路邊攤」、「這可是我們小時候的華納威秀呢」、「小時候都拿報紙坐在廟前看電影，蠻懷念以前很多人在看電影真有趣」、「通常這個用好，旁邊燒酒螺跟醃芭樂、熱狗的攤子就排好了」。（編輯：張志浩）