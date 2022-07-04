養子突打電話問候！「2個疊字」暖哭5萬人：比親生還孝順
為了協助貧困或家庭破碎的孩童，不少人會發揮愛心幫忙認養小孩，幫助孩子們成長，給予幸福的生活。對此，有位女網友就分享，她近日就接到養子的電話關心，沒想到最後兩個字卻讓她掉下淚水，短短的故事也感動5萬多位網友。
臉書社團「爆廢公社公開版」，一位女網友PO文表示「這輩子無福生養小孩，就去育幼院認養小孩。」如今，這位小孩今年大學畢業了，同時也領了第一份薪水，並打電話給她說要約時間、請吃飯，沒想到結束通話前，養子最後的兩個字，卻讓她再也止不住淚水，「輕輕叫了一聲媽媽～掛了電話，我哭了，沒有白疼這個孩子」。
貼文曝光後，更被轉貼到「爆料公社」，也感動了超過5萬多名網友們，大家紛紛留言祝福「感謝有妳」、「懂得感恩的孩子～優秀」、「偶也哭了，好棒的關係」、「有洋蔥QQ」、「這頓飯吃的是孝心呀」、「比親生的還孝順吧」、「很正面的故事，替原po開心」。
事實上「認養」和「收養」、「認領」大大不同，後兩者皆為法律民法正式用語，分別為「認領無婚姻關係而產下的親生子女」、「當事人收養別人的子女」。至於認養則代表提供一定的金錢援助到流浪動物之家或是家扶基金會，給予孩童、流浪動物們一定的幫助，近年來也有認養樹木、電線桿、路燈等等，是目前善心人士最常使用的管道之一。（編輯：詹鎰睿）