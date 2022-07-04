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鄭文燦率市府團隊回訪新竹　林智堅：26日前入籍桃園

▲鄭文燦、林智堅今天兩人首次在新竹市合體活動，兩人都強調，桃竹是共同生活圈一家親。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦、林智堅今天兩人首次在新竹市合體活動，兩人都強調，桃竹是共同生活圈一家親。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-07-04 18:08:52

桃園市長鄭文燦連續兩天陪著新竹市長林智堅走訪桃園地方，今（4）日他率市府團隊與民進黨籍議員回訪新竹市，林智堅也透露，待7月8日將市政工作交接給代理市長後，就會全力投入桃園選戰，最遲在7月26日前會將戶籍遷入南桃園。

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今天是林智堅獲民進黨黨提名參選桃園市長後，鄭、林兩人首次在新竹市合體活動，兩人都強調，桃竹是共同生活圈一家親。林智堅表示，桃竹是共同生活圈，有共同語言、共同文化及共同的城市DNA，新竹都城隍廟是重要信仰中心，逢年過節桃園很多鄉親會來這裡拜拜，也會來廟口吃小吃，今天鄭文燦與市府團隊及議員到新竹，首站就是到最重要的信仰中心向城隍爺祈求國泰民安、風調雨順，接著再前往新竹市立動物園參訪。


鄭文燦指出，新竹舊城是從城隍廟為中心點發展起來的，城隍廟商圈也是新竹非常有魅力的商圈，桃園跟新竹雙城是一家親，也是共同生活圈，有很多宗教文化交流，像是現在正在進行的「大溪大禧」文化節慶，是由大溪普濟堂主辦關聖帝君遶境文化祭典，新竹都城隍廟有60人特地前往參加開幕式，可以感受到兩地的熱情與默契，因此今天第一站就回到新竹都城隍廟參香。


談到連著兩天都有到桃園走訪基層，林智堅表示，這兩天充分感受到桃園鄉親的支持，可能大家知道他是桃園女婿，對他疼惜有加，待8日正式將市政工作交接給代理市長陳章賢之後，就會把所有時間都投入桃園選舉工作。他也透露，7月26日前一定會將戶籍遷至桃園，至於會落腳在哪一區，因為還有一段時間，會由團隊安排，決定後會向外界報告，目前的規劃應該會是在南桃園。

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