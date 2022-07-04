新莊暴雨淹水慘況曝！外送員嘆「沒加碼」 快躲回家休息
台灣今（4）日受到午後熱對流發展旺盛影響，各地都降起劇烈的大雷雨，其中，新北市、桃竹苗更為嚴重，不少地區都有淹水的情況。對於外送員來說更是辛苦，不少人因為突如其來的大雨，再加上平台沒有雨天獎金加成，紛紛決定休息，不願外出冒險。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，今日出現不少網友PO出當地暴雨的現況，其中，有位人正在新莊的外送員就分享，現場有如颱風過境的影片，可以看到大雨就像瀑布一般傾瀉而下，還伴隨巨大聲響的雷聲，而另一段的畫面，馬路上同樣積水嚴重，就快要淹過人行道高度，讓他不禁直呼「歡迎來到新莊水上樂園一票玩到底」、「新莊的勇者加油！沒加碼我要休息了～」。
不少人看完後紛紛分享「基隆剛剛才開始下，超大的」、「早就在家吹吹風了」、「30年了，排水還是沒改善」、「你來嘉義忠孝路看看…這不算什麼」。
另外，也有人分享在山區遇到暴雨的現場影片，直呼「這樣的雨量一單沒加100起不來，才騎15分鐘而已，內褲都濕了」，也掀起大家抱怨狠酸「突然下大雨，可以拉休回家了」、「強制休假～回家睡覺」、「如果送山區還要冒著被閃電擊中機率」、「雨水都是用倒的，太大了！而且下雨天送餐負評會暴增」、「581這種雨也沒加成，超扯」。（編輯：詹鎰睿）