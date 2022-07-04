「擋泥板女神」不是高嘉瑜？ 正妹選將競選小物 超搶眼
說到「擋泥板女神」通常是由80、90年代的女星王祖賢、蘇慧倫、酒井法子等最讓人印象深刻，但隨著近年潮流變動，除了可愛又KUSO的卡通圖以外，就連政壇界的正妹都成為大熱門，更成為宣傳用的競選小物，而且一推出幾乎都是秒殺完售。
民進黨立委高嘉瑜，可是第一代的政壇擋泥板女神，由於甜美的外型深受許多男粉絲喜愛，過去就有不少愛慕者偷偷自製高嘉瑜的擋泥板，也讓高嘉瑜受寵若驚，後來更成為她的一大武器，當年立委參選時就推出包括擋泥板在內，還有滑鼠墊、扇子、面膜等等來吸引選民，效果十足。
如今，擋泥板女神似乎也悄悄換人，民眾黨的士林、北投區議員候選人「學姊」黃瀞瑩，近期也推出「替姐擋爛泥」的擋泥板，更一度售完過，可見人氣相當火紅。不過在另一方面，國民黨的高雄左楠選區的美女議員參選人白喬茵，也跟上這波擋泥板風潮，推出限量的熱情活力型的追風擋泥板，同樣超級吸晴，人氣不惶多讓。
隨著選情越遠越烈，各黨派推出的美女牌話題十足，除了政見內容，也大打周邊應援戰，就連過去僅有玉女歌手獨霸的擋泥板，也都成為正妹參選人的另類宣傳武器，展現滿滿在地化的氣氛。（編輯：詹鎰睿）