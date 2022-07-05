朱俐靜病逝！超偶「珍貴合照」曝光 黃國倫悲曝最大遺憾
從選秀節目《超級偶像3》發跡的歌手朱俐靜4日傳出病逝的消息，家人證實因乳癌離世，消息震撼各界，除了粉絲相當不捨外，演藝圈好友也紛紛在社群發文哀悼，而昔日《超級偶像》的評審黃國倫也在臉書表達遺憾之情，並分享一張3屆冠軍同匡的珍貴合照。
黃國倫昨（4）日晚間在個人臉書表示，在他眼中，朱俐靜是一個有光芒、有唱功又充滿激情熱力的歌手，在當年《超偶》的比賽中，總能把競技的舞台變成演唱會，能靜能動、文武雙全的特質，是當初實至名歸的冠軍，「多年前一次在錄音室跟俐靜聊音樂，強烈感受她對音樂的夢想與執著，原本她跟我邀歌，但我鼓勵她多多創作...她的決心與熱情，讓我印象深刻！」
而針對昨日朱俐靜離世的消息，黃國倫寫道「好難過...太突然、太震驚、太不可置信！原本還在等朱俐靜康復，再邀她合作，沒想到...」他表示，近日他從國外回台，才剛跟《超偶1》、《超偶2》的冠軍張芸京以及艾成相約，預計舉辦一場「超偶冠軍線上音樂會」重溫舊夢，「怎知生命無常...願朱俐靜安息，她美麗的身影、愛笑的臉龐，及動人的歌聲，將會常留在我們心中」。
貼文一出，網友也紛紛留言表達不捨，「真的不捨，一路好走，當初比賽每集都看」、「一切都太突然了」、「好難受的感覺...很欣賞她的歌聲」、「盡管生命苦短，但她是劃過夜空中最亮最美的那顆星」、「實在令人惋惜心痛」、「人生的確很無常，但她也放下世上勞苦重擔」。（編輯：張志浩）