朱俐靜被醬汁從頭淋下！第一反應暖心 「根本像天使」
歌手朱俐靜驚傳癌症病逝，享年40歲，震撼整個演藝圈，她兼具甜美外型和溫暖個性，出道13年期間幾乎「零負評」，對待病況樂觀看待，讓親友和歌迷都不捨其離去，網友更挖出她去年外出用餐，服務生不慎將醬汁淋到她的頭上，她並未責怪服務生，反而貼心站在對方立場思考，想要給予安慰，讓外界遺憾失去一個天使般的暖心女孩。
朱俐靜去年9月去餐廳吃飯，坐下不到五分鐘，就被實習店員不慎淋了滿頭醬汁，頭髮、臉、上衣、裙子全被弄髒。店員沒有道歉，只把她去盥洗室梳理擦拭，就交由主管處理，最後離席時，主管多次鞠躬，店員卻沒有表達歉意，自顧自地整理頭髮，她形容，「這反而是整晚令我最失望的一點。」
儘管如此，她沒有當場發怒責怪，回家梳洗整理好後，才透過臉書發文，表明沒有感到生氣影響心情，只是替那位無緣的實習生可惜，認為每份工作都有其難處，或有委屈之處，但「人和人的相互之間遠遠細膩得多」，希望店員能從這次事件，學習為自己的行為負責，站在別人立場想一想。朱俐靜也忍不住吐露心聲，為了整理一身醬汁忙到深夜，「有病在身的人休息時間是很寶貴的」，這句話讓粉絲感到心疼不已，也為她的溫暖舉止感到佩服。