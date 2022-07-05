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麥當勞暑假「深夜食堂」快閃優惠！外送8.4折夜貓子爽吃

▲因應暑假，麥當勞歡樂送祭出「深夜食堂8.4折」快閃優惠，夜貓族免出門爽吃。（圖／張勵德攝）
▲因應暑假，麥當勞歡樂送祭出「深夜食堂8.4折」快閃優惠，夜貓族免出門爽吃。（圖／張勵德攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-05 11:28:03

台灣麥當勞又有新作，7/6～8/16期間限定，史上首度將整塊起司排入堡，帥氣滿點的靈魂黑堡掀起起司濃捲風！早餐滿福系列7/6～8/30，還推出限定「有堡必勝」及「永堡平安」御守包裝，拍照上傳就有機會免費獲得豬肉滿福堡加蛋。因應暑假，麥當勞歡樂送還祭出「深夜食堂8.4折」快閃優惠。

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麥當勞將整塊艾登起司（Edam Cheese）炸成酥脆會微牽絲的起司排，並加入傑克起司醬與切達起司片，再搭配兩片100%純牛肉、或本產豬後腿肉製成的炸豬排，以帥氣黑堡打造多層次口感的「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，並同步推出「起司雙牛堡」與「起司豬排堡」，起司控絕對必吃。

▲麥當勞全新「微牽絲起司排雙牛脆豬堡」、「起司雙牛豬排堡」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞全新「微牽絲起司排雙牛脆豬堡」、「起司雙牛豬排堡」。（圖／台灣麥當勞提供）
正值大學入學首屆分科測驗、社會新鮮人面試旺季，麥當勞「早餐滿福系列」推出「御守」包裝為大家加持好運，期間限定的「有堡必勝」、「永堡平安」，延續2020年「諸事順利」、「永堡安康」的廣大好評，在今年7/6至8/30持續為大家加油打氣！

而7/6至7/31拍照上傳早餐滿福系列御守新包裝照片，至Instagram個人動態貼文牆或限時動態，並Tag台灣麥當勞官方Instagram帳號（@mcdonaldstw），將抽出30位幸運兒，免費獲得「豬肉滿福堡加蛋電子即享券」。

▲參與「滿福御守新裝攝影活動」，有機會免費獲得豬肉滿福堡加蛋電子即享券。（圖／台灣麥當勞提供）
▲參與「滿福御守新裝攝影活動」，有機會免費獲得豬肉滿福堡加蛋電子即享券。（圖／台灣麥當勞提供）
因應暑假，麥當勞歡樂送還祭出「深夜食堂8.4折」快閃優惠，凡於7/6至8/16，每天晚間22點至凌晨3點，使用麥當勞歡樂送訂餐，「深夜鷄腿套餐」2塊麥脆鷄腿＋1杯38元冷／熱飲或「深夜鷄塊套餐」12塊麥克鷄塊＋1杯38元冷／熱飲都只要139元，（本活動餐廳及其他外送平台恕不供應），各位夜貓子一起吃起來。

▲肯德基不甘只是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，繼「莓果奶酥撻」、韓式炸雞「韓辛甜薯無骨大口脆雞」後，再推「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，掌握優惠券代碼「50342」只要145元。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
▲肯德基再推「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」。（圖／記者王嘉鴻拍攝）
肯德基日前也推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，以100%原塊雞腿肉製成的經典咔啦雞腿堡，搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕馬森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷达香等香草 ，佐以清爽番茄片，再疊上濃郁厚實、擁有酥脆外皮的獨創切達起司圈。從酥薄外皮迸出熱融起司瞬間濃郁四溢，連外觀都是浮誇系巨飽的等級，6/7起至7/18期間限定於全台門市販售，（新店安康、宜蘭家樂福、台北光復未販售）。

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