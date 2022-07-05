麥當勞暑假「深夜食堂」快閃優惠！外送8.4折夜貓子爽吃

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正值大學入學首屆分科測驗、社會新鮮人面試旺季，麥當勞「早餐滿福系列」推出「御守」包裝為大家加持好運，期間限定的「有堡必勝」、「永堡平安」，延續2020年「諸事順利」、「永堡安康」的廣大好評，在今年7/6至8/30持續為大家加油打氣！
而7/6至7/31拍照上傳早餐滿福系列御守新包裝照片，至Instagram個人動態貼文牆或限時動態，並Tag台灣麥當勞官方Instagram帳號（@mcdonaldstw），將抽出30位幸運兒，免費獲得「豬肉滿福堡加蛋電子即享券」。
因應暑假，麥當勞歡樂送還祭出「深夜食堂8.4折」快閃優惠，凡於7/6至8/16，每天晚間22點至凌晨3點，使用麥當勞歡樂送訂餐，「深夜鷄腿套餐」2塊麥脆鷄腿＋1杯38元冷／熱飲或「深夜鷄塊套餐」12塊麥克鷄塊＋1杯38元冷／熱飲都只要139元，（本活動餐廳及其他外送平台恕不供應），各位夜貓子一起吃起來。
肯德基日前也推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，以100%原塊雞腿肉製成的經典咔啦雞腿堡，搭配法式青醬為基底，將略帶鹹香的帕馬森起司拌入俄勒岡、羅勒、迷达香等香草 ，佐以清爽番茄片，再疊上濃郁厚實、擁有酥脆外皮的獨創切達起司圈。從酥薄外皮迸出熱融起司瞬間濃郁四溢，連外觀都是浮誇系巨飽的等級，6/7起至7/18期間限定於全台門市販售，（新店安康、宜蘭家樂福、台北光復未販售）。